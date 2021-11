Nach 20 Monaten Abstinenz wird der Chor „Spirit of Sound“ wieder live am 20. November um 19 Uhr im Bürgerhaus zu hören sein. Normalerweise war das Heimspiel immer das erste Konzert im Jahr, dieses Jahr wird voraussichtlich das letzte Konzert im Jahr werden. Nachdem im November 2020 erneut der Lockdown kam, musste man schweren Herzens die Präsenzproben wieder auf Eis legen. Neue Medien hieß das Zauberwort. Bernhard Hauck, der Chorleiter, konzipierte eine perfekte Proben-Webseite, exakt auf den Chor zugeschnitten. Geübt wurde alleine zu Hause, man traf sich zum Zoom-Meeting und ab Juni endlich wieder persönlich. Es werden jetzt live zum großen Teil die online erarbeiteten Stücke zu hören sein. Eine bunte Mischung: Es werden Stücke aus den aktuellen Charts, klassische Gospel oder Folk Songs zu hören sein, aber auch in afrikanischer Sprache wird gesungen. Begleitet wird der Chor von Keyboard. Einlass ist um 18 Uhr im Bürgerhaus Schwegenheim. Karten gibt es unter Telefon 06344 954871, online www.spiritualchor.de oder an der Abendkasse. Auch die kostenlosen Tickets für Kinder unter 14 Jahren müssen unbedingt reserviert werden. Die Veranstaltung findet gemäß der aktuellen Corona-Verordnung nach dem 2G-Modell statt. Es herrscht freie Platzwahl.