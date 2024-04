Am Samstag, 27. April, gibt „Spirit of Sound“ im Bürgerhaus Schwegenheim um 19 Uhr ein Konzert. Dabei gibt der neue Dirigent Thomas Kästner sein Debüt. Die Setlist spiegelt vor allem eines wider: die Freude am Gesang. Das verspricht einen klanggewaltigen Abend, aber nicht nur. Auch ruhige Stücke werden präsentiert. Gospel, afrikanische Titel , Pop, Musical, all das findet sich im Programm – von „Bohemian Rapsody“, „Africa“, „Somebody to love“ bis hin zu „Thula sizwe“ –, stets mit der besonderen Note von „Spirit of Sound“. Die Solisten stammen alle aus den eigenen Reihen. Die Begleitung der Stücke wechselt. Von A-cappella bis hin zu „mit allem“: Keyboard, Cajon und auch Schlagzeug, E-Bass, Gitarre. Karten unter www.spiritualchor.de oder bei Xtreme-Dampf, Bahnhofstr. 40 in Schwegenheim. Freie Platzwahl, Einlass ist 18 Uhr.