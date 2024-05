Die Spiratec AG mit ihrem Hauptsitz in der Speyerer Hofweide befindet sich auf Wachstumskurs. Wie das Unternehmen mitteilt, ist die onoff GmbH, eine 100-prozentige Tochterfirma, mit dem Mutterkonzern verschmolzen. Zwei weitere Gesellschaften, die onoff engineering GmbH und die onoff it solutions GmbH, werden demnach folgen. „Die Kombination der Ressourcen, des Know-hows und der Teams bildet ein starkes Fundament für zukünftige Expansionspläne der Spiratec Group“, heißt es in einer Mitteilung des Software- und Automatisierungstechnik-Unternehmens. Mit der Zusammenführung werde der „ganzheitliche Ansatz“ des Unternehmens fortgeführt. Bestehende und hinzugewonnene technologische Kompetenzen könnten nun „aus einer Hand und mit breiterer regionaler Präsenz“ angeboten werden. „Dank der Verschmelzung können wir unter einem Dach Zugang zu neuen geografischen Märkten und Kundensegmenten erschließen“, werden die beiden Spiratec-CEOs, Frank Heines und Andreas Schadt, zitiert. Erst kürzlich habe man eine Niederlassung in Kiel eröffnet. Auch in der französischen Hauptstadt Paris hat das Speyerer Unternehmen mit mehr als 600 Mitarbeitern an mehr als 40 Standorten in fünf Ländern vor Kurzem eine Tochtergesellschaft gegründet.