Die Spiratec AG mit Hauptsitz an der Hofweide in Speyer setzt ihren Wachstumskurs fort. Das Software- und Automatisierungstechnik-Unternehmen hat im März nach eigener Mitteilung die französische Tochtergesellschaft Spiratec France SAS mit Sitz in Paris gegründet.

„Bereits zum Start der neuen Gesellschaft betreut Spiratec Projekte in den Regionen Normandie und Auvergne-Rhône-Alpes“, heißt es in der Mitteilung. Die Gründung passt in die Reihe von Firmenübernahmen und internationalen Expansionsentscheidungen, mit denen das 2007 gegründete Unternehmen in den vergangenen Jahren gewachsen ist. Spiratec zählt bereits mehr als 600 Mitarbeiter an 35 Standorten und bezeichnet sich selbst als „eines der größten konzernunabhängigen Dienstleistungsunternehmen im Bereich der Planung, Digitalisierung und Automatisierung von modernen Produktionsanlagen“.

„Unsere ersten Projekte in Frankreich sind mehr als vielversprechend und geben einen Ausblick auf neue spannende Aufgaben in der Zukunft“, wird Christian Reinthaler, Vice President Industrial Automation Solutions bei Spiratec, zitiert. Einen ersten operativen Standort gebe es in Lyon, weitere Standorte im Nachbarland sollten hinzukommen. Firmenchef Andreas Schadt bringt die Expansion in einen strategischen Zusammenhang: „Nach Deutschland, Österreich und Italien stärkt die Gründung unserer Gesellschaft in Frankreich unsere Position als Dienstleister in Zentraleuropa.“ So könnten neue und alte Kunden ganzheitlicher betreut werden.