41 Standorte, 675 Mitarbeiter, 32 Länder, 90 Millionen Euro in der Gruppe 2025: Das ist die Spiratec AG Speyer in Zahlen. Das digitale IT-Engeneering-Unternehmen wächst.

Ohne Computer geht heute nichts mehr. Mehr und mehr übernimmt der Roboter. Produktionsanlagen und Prozesse werden nach den Vorstellungen der Kunden im Computer exakt geplant, getestet und optimiert, bevor sie in der Realität arbeiten. So lässt sich die Arbeit der Spiratec AG mit Hauptsitz an der Hofweide vereinfacht beschreiben. IT und KI werden zunehmend wichtiger: Deshalb ist die Unterstützung, die Spiratec auf dem Weg in die Digitalisierung und die Automatisierung bietet, so gefragt. Die AG wächst seit ihrer Gründung 2007 schnell. 2012 folgte die Internationalisierung. Zuletzt haben Zukäufe das Wachstum beschleunigt.

Eine Erfolgsgeschichte

Seit April 2022 agieren einzelne Gesellschaften unter dem Dach der Spiratec Group und sind in Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich und USA aktiv. Die Muttergesellschaft ist die Spiratec AG. Der Speyerer Andreas Schadt, zusammen mit Frank Heines im November 2007 Gründer des Unternehmens und heute CEO, hat das Haus in der Reihe „Wirtschaft erleben“ der städtischen Wirtschaftsförderung und Volkshochschule präsentiert. Es ist eine Erfolgsgeschichte. Das Unternehmen ist ein „Hidden Champion“ (meist mittelständische, sehr erfolgreiche, aber weniger bekannte Unternehmen), der sich selbst als „Partner für digitale Transformation in der Prozessindustrie“ bezeichnet.

Beide Unternehmensgründer sind Verfahrenstechniker. Verfahrenstechnik/Engineering ist ein zentraler Geschäftsbereich. Hinzu kommen Automation, IT-Lösungen, dann die Robotik und Virtual Engineering. Ihre Kernkompetenzen liegen nach eigener Darstellung in der Planung, Errichtung und Betreuung von verfahrenstechnischen Produktionsanlagen.

Spiratec will wachsen

Zu ihren Leistungen der Gruppe zählen Beratung, multidisziplinäres Engineering und Design, die technische Umsetzung und Errichtung sowie der Service für laufende Produktionsanlagen. Die Kunden kommen vor allem aus den Bereichen Pharma. Spiratec tummelt sich daneben unter anderem in den Branchen Chemie, Automobil, Nahrungs- und Genussmittel, Anlagenbau, Wasser/Abwasser und neuerdings verstärkt Schiffsbau. Denn die Anforderung zu Dekarbonisierung beschert der Firma neue Aufträge, weil etwa bisher mit Schweröl fahrende Tanker auf den kohlendioxidfreien Betrieb umgerüstet werden müssen. „Das ist ein neuer, aber wachsender Bereich für uns“, betont Schadt.

Die Projekte, die Spiratec für seine Kunden übernimmt, umfassen Investitionen von einigen Millionen bis 1,5 Milliarden Euro, berichtet der Geschäftsführer. „Klar, dass dann die Zeit und Ergebnis für die Unternehmen zählen“, betont Schadt. Eng getaktete Fristen, Zuverlässigkeit im Ergebnis und Geheimhaltung der Projektinhalte seien die wichtigsten Voraussetzungen für den Erfolg. Schadt vergleicht die Herausforderung eines jeden Projekts mit dem Dirigieren eines Symphonieorchesters.

Das Headquarter von Spiratec bleibt für den bekennenden Domstädter Schadt Speyer – „obwohl ich das Jahr über nur selten da sein kann, weil ich alle Standorte ein- bis zweimal besuche“. In dem im Gründungsjahr leerstehenden Gebäude An der Hofweide 7, wo in einem Eckzimmer im Erdgeschoss alles begann, sind heute 120 Mitarbeiter beschäftigt. Die Unternehmenssprache ist überwiegend Englisch. Das bringe die Materie so mit sich, sagt Schadt.

Alle miteinander vernetzt

Erledigt wird die Arbeit des Unternehmens an allen Standorten. Das ist neben dem Verzicht auf eine eigene Verkaufsabteilung, dem Aktienprogramm für Mitarbeitende oder der verbindlichen Duz-Kultur eine weitere Besonderheit der Firma. „Spiratecler“ sitzen dort, wo ihre Kunden sitzen. Das bedeutet Kundennähe. Gleichzeitig sind alle Mitarbeiter miteinander vernetzt, können auch von überall aus mit den Kunden arbeiten.

Doch auch die Spiratec Group spürt den aktuellen Zustand der Weltwirtschaft und die zunehmende Vorsicht bei der Datensicherheit und -speicherung, konkret das Abnabeln von den USA. Firmen investierten weniger. Von Anfang an sei das Ziel gewesen, die Spiratec AG breit aufzustellen, betont Schadt. Das komme dem Unternehmen heute zugute. „Wir wollen weiter wachsen“, betont der Firmenchef. Geplant sei das vorwiegend über Zukäufe vor allem in Europa. Zielländer seien die Niederlande, Belgien, Dänemark, aber auch die USA.

Gerade gebe es eine Anfrage des US-Bundesstaats Ohio. Im sogenannten Rust Belt mit vielen Industriebrachen soll neues Wirtschaftsleben angekurbelt werden. Hilfe dabei könne aus Speyer kommen. Der asiatische Raum sei hingehen noch kein Ziel. Kulturelle Unterschiede erschwerten oft den Zugang. Das hätten ihm erste Erfahrungen in Katar und im Oman gezeigt: „Unser östlichster Standort ist bis jetzt Wien“, sagt Schadt.

„Etwa 2300 Firmen gibt es in Speyer. Wir wollen, dass unsere Bürger erfahren können, was es alles hier gibt. Das war wieder ein tolles Beispiel“, dankte der städtische Wirtschaftsförderer Marco Daum der Spiratec-Crew für die Präsentation. Er und der neue Leiter der Volkshochschule Speyer, Dirk Ohl, wiesen auf das erfolgreiche gemeinsame Angebot von Stadt und Volkshochschule hin. Am 22. Juni erscheint das nächste Semesterprogramm mit neuen Terminen von „Wirtschaft erleben“.