Einen „pädagogischen Streichelzoo für Jung und Alt“ kündigt das Messeunternehmen Insectophobie (Dürrwangen) für Sonntag, 21. Mai, 11 bis 18 Uhr, in der Speyerer Stadthalle, Obere Langgasse 33, an. Bei der Spinnen- und Insekten-Ausstellung soll unter anderem die größte Vogelspinne der Welt zu sehen sein. „Wie viele Spinnentiere es auf der Erde gibt, weiß niemand genau. Die ersten Spinnen waren schon vor 300 Millionen Jahren Bewohner der Erde“, so der Veranstalter.

Karten an der Tageskasse kosten zehn, ermäßigt acht Euro. Angekündigt ist eine lehrreiche Ausstellung unter anderem mit exotischen Spinnen, Skorpionen, Riesentausendfüßlern, Heuschrecken und Käfern. „Die Besucher können ihre Spinnenphobie abbauen, indem sich ein Mitarbeiter persönlich Zeit nimmt“, so der Ausrichter. Auch die Gestaltung der Terrarien und die Geräuschkulisse in der Stadthalle trage dazu bei. Näheres im Netz: insectophobie.de