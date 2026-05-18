Der Spielplatz im Hagebuttenweg in Speyer-Nord ist gesperrt worden. Ursache sind nach Mitteilung der Stadt „dringend erforderliche Reparaturarbeiten am Kombinationsspielgerät“. Der Spielplatz werde bis voraussichtlich Freitag, 29. Mai, nicht genutzt werden können. Bei einer Routinekontrolle seien Schäden an mehreren Holzbauteilen festgestellt worden, die aus Sicherheitsgründen kurzfristig instandgesetzt werden müssten. „Während der Sperrung werden zudem Unebenheiten sowie Beschädigungen an den Wegen behoben, um die Verkehrssicherheit auf dem gesamten Gelände sicherzustellen“, teilt die Stadt mit.