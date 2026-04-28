Im Bereich des Spielplatzes Eselsdamm (Verlängerung der Widergasse) werden kurzfristig Instandhaltungsmaßnahmen am Wasserspielplatz durchgeführt. Diese sind laut einer Pressemitteilung der Stadt Speyer erforderlich, um die Einfassung des Wasserspielbereichs dauerhaft zu sichern und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Bei den durch die Stadtgärtnerei ausgeführten Arbeiten wird der Randbereich des Wasserspiels mit Findlingen und Beton neu eingefasst, um ein Unterspülen sowie ein Verrutschen der Umrandung zu verhindern. Bis einschließlich Montag, 4. Mai, bleibt der betroffene Bereich für die Nutzung gesperrt. Die übrigen Flächen des Spielplatzes – darunter der Kletterwald, die Kletterpyramide, die Schaukeln, der Bereich mit dem sogenannten „Tarzanschwinger“ sowie das Areal für sportliche Aktivitäten – können laut Stadt wie gewohnt genutzt werden.