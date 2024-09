Auf zwei Spielplätzen im Stadtgebiet sind aus Sicherheitsgründen die Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche eingeschränkt worden.

Am Spielplatz am Roßsprung hat die Stadtverwaltung eine Kletterkombination gesperrt. Die Holzkonstruktion sei in die Jahre gekommen und statisch nicht mehr sicher, berichtete Robin Nolasco, der zuständige Fachbereichsleiter im Rathaus. Die Edelstahlrutsche als Bestandteil des Kombi-Geräts werde erhalten, der Zugangsturm müsse aber über das Winterhalbjahr erneuert werden.

Gleich mehrere Änderungen seien außerdem auf der Alla-hopp-Anlage in der Dr.-Eduard-Orth-Straße zu erwarten. Dort als besonderes Spielelement aufgestellte Gitterboxen würden gesperrt und bis zum kommenden Frühjahr saniert. Außerdem entsprächen Kleintrampoline in Vulkanform nicht mehr den Richtlinien. Sie würden abgebaut und voraussichtlich durch neue, bodengleiche Trampoline ersetzt, so Nolasco. Geplant seien auch ein weiterer Container im hinteren Bereich und die Pflanzung von Hecken, um die Parcours-Anlage abzutrennen. Kosten: 45.000 Euro.

Der Alla-hopp-Spielplatz war 2017 eröffnet worden und hatte rund zwei Millionen Euro gekostet.