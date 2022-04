An verschiedenen Stationen haben Kinder des Speyerer Spielhauses Sara Lehmann beim Aktionstag für Suchtprävention „Kinder stark machen“ beweisen müssen, dass sie gut im Team arbeiten können. Wie die Stadt mitteilt, mussten die Kinder an jeder Station gemeinsam Aufgaben meistern. „Bei einigen Stationen spielte Kommunikation eine große Rolle“, heißt es in der Pressemitteilung. „Die Kinder hatten dabei großen Spaß und wollten an allen Stationen mehrmals spielen.“ Hinter dem Aktionstag steht demnach die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die für den Tag Materialien beigesteuert hat.