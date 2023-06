Ihr Alter sieht man ihr nicht an: Am Sonntag, 18. Juni, steht die „Speyerer Spinne“ seit genau 20 Jahren im Domgarten. Auf Einladung der Stadtverwaltung wird am Sonntag der runde Geburtstag des Kunstwerks und Spielgeräts gefeiert.

Die „Speyerer Spinne“ sei viel mehr als ein Spielgerät, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in einer Pressemitteilung zitiert. „Sie stellt eine Symbiose von Kunst, Natur und Bildung dar und ist ein immer noch weltweit einzigartiges Spinnen-Spiel-Kunstwerk im öffentlichen Raum“, erklärt Seiler. Zur Nutzung freigegeben hatte die „Spinne“ am 18. Juni 2003 der damalige Oberbürgermeister Werner Schineller (CDU).

Die Idee zur „Spinne“ hatte Diplom-Biologin Susanne Mayrhofer. Sie ist Gründungsmitglied des Speyerer Vereins Forschungswerkstatt Natur-Kunst-Technik und hat langjährige Erfahrungen im Bereich der Umweltbildung. „Susanne Mayrhofer ist es ein besonderes Anliegen, Naturbegegnungen zu ermöglichen, Rückzugs- und Begegnungsräume sowie Spielräume für Groß und Klein zu schaffen, die zugleich Wissen vermitteln“, teilt Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) mit.

Zum 18. Geburtstag saniert

Die Gestaltung des „bespielbaren Kunstwerks“ hatte ebenfalls ein Speyerer übernommen: der bildende Künstler Fred Feuerstein. Mit ihm habe Susanne Mayrhofer den „idealen Partner für die Umsetzung ihrer Idee gefunden“, so Münch-Weinmann. Ideen zum Aussehen der „Spinne“ entwickelten Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren bei einem Workshop der Forschungswerkstatt Natur-Kunst-Technik. Anregungen dazu hatten sie bei Praxistagen im Wald erhalten. Gemeinsam mit Feuerstein gestalteten die Kinder dann ein Modell der „Spinne“, das der Künstler umsetzte. Zu ihrem 18. Geburtstag wurde das Kunstwerk umfassend saniert.

Am Sonntag ab 11 Uhr sprechen OB Seiler und Beigeordnete Münch-Weinmann Grußworte, dann gratulieren die Biologin und Pädagogin Ute Wolf als Vorsitzende der Forschungswerkstatt Natur-Kunst-Technik sowie die Initiatorin Susanne Mayrhofer der „Spinne“ zum Jubiläum. Der Philosoph Matthias Warkus (Jena) hält den Kurzvortrag „Die Spinne im Netz der Wissenschaften – kurz und knackig auf den Punkt gebracht“, bevor auch die Kinder des Vereins „Die Stadtstreicher“ der „Spinne“ gratulieren.