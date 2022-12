„Eine Spielekonsole im Seniorenheim? So etwas würde man eher in einem Jugendzimmer vermuten“, heißt es in einer Pressemitteilung des Caritasverbandes. Doch beweise ein Besuch im Gymnastikraum des Caritas-Altenzentrums St. Martha, mit welcher Freude auch Senioren spielen. Zudem haben Mitarbeiter positive Effekte bei Bewohnern beobachtet. Möglich macht das eine Spende der Dietmar-Hopp-Stiftung.

Das System heißt „Tovertafel“, auf Deutsch „Zaubertisch“. Mehrere Senioren sitzen dabei um einen großen Tisch. An der Decke hängt eine Art Beamer, den eine Mitarbeiterin steuert. Der Beamer projiziert Animationen auf den Tisch. Die Bilder reagieren auf kleinste Bewegungen der Spieler. Wie von Zauberhand beginnen Blüten zu wachsen, wenn die Spieler darüber streichen. Bald ist alles mit Rosen, Gänseblümchen und Gerbera bedeckt.

Die Spieler werden mehrfach aktiviert: körperlich, aber auch geistig. Es werden Erinnerungen an früher wach und immer wieder fällt den Spielern ein passendes Lied ein. Insgesamt gibt es 30 verschiedene Spiele. „Wir sind wirklich froh und dankbar, dass wir die Tovertafel bekommen haben“, sagt Mitarbeiterin Jenny Dossinger. Möglich macht das eine Spende der Hopp-Stiftung, die 100 Tovertafel-Pakete an Senioreneinrichtungen in der Region überreicht hat.