Modernste Technik hält Einzug in die Kinderzimmer. Das Christkind-Sekretariat am Himmelstelefon hat am Mittwoch etliche solcher Wünsche entgegengenommen.

Luka (8) wünscht sich das Spiel „Frontier“ für die Konsole Nintendo Switch und von Pokémon Elite die Trainer-Box „Strahlende Sterne“. Lea (9) möchte gerne das Schweinchen Piggi und eine Kidi Smart Watch haben. Gabriel (6) wünscht sich ein Rennauto. Sein Bruder Ezra (4) würde sich über einen Kran mit Fernbedienung freuen. Sophie (6) hätte gerne eine Puppe und einen Spielzeug-Tannenbaum. Alexander (3) denkt nachhaltig. Er möchte einen Bagger, der nicht kaputt geht. Malu (6) wünscht sich Dino-Spielzeug und ein Dino-Kuscheltier. Emma (3) hofft auf ein Puzzle und ein ferngesteuertes Auto. Ihre Schwester Julie (10) will ein Barbie-Haus haben. Lenny (5) hätte gerne eine grüne Spielzeugschlange und einen dunkelgrünen Dino. Micha (3) hofft auf ein Stoffpferd. Leni (5) würde sich über eine große Puppe und einen Teddy zum Kuscheln freuen. Nico (5) hofft auf ein Tablet, eine Uhr, ein Werkstattpuzzle und einen Ninja mit Pferd und Maske.

Henry (3) will mehrere Dinos, eine Toniebox und eine Eisenbahn. Lia (6) wünscht sich L.O.L.-Surprise-Puppen, einen großen Tannenbaum und eine Puppe zum Kuscheln. Tilda (8) hätte gerne eine Seejungfrau-Flosse. Noan (11) möchte einen Controller haben. Außerdem wünscht er sich, dass seine Familie gesund bleibt. Lina (7) hofft auf einen Spielzeughund. Sein Fell soll weiß sein mit braunen Flecken. Jonas (5) würde sich über Spielzeug von Monster Truck freuen. Nora (5) will Kristalle haben, Luisa (6) ein Hochbett, eine Diskokugel und eine Knetmaschine. Mika (9) freut sich auf einen Lego-Zug und eine Murmelbahn. Lukas (9) will „ein Spiel zum Zocken und was zum Bauen von Lego Mario“.

Himmelstelefon



Montag bis Freitag, 15 bis 17 Uhr, blaue Telefonzelle beim Jakobspilger

