In Speyer soll ein spezielles Nachttaxi-Angebot eingeführt werden. Hintergrund sind der Schutz von jungen Mädchen und Frauen vor geschlechterspezifischer Gewalt und die Erhöhung des subjektiven Sicherheitsempfindens. Darauf hat sich der Stadtrat geeinigt, gleichzeitig aber auch eine Debatte darüber angestoßen, wie unsicher die Domstadt eigentlich ist.

Das Nachttaxi-Angebot für junge Mädchen und Frauen ist nicht neu: In Mannheim und Heidelberg etwa gibt es solche Angebote schon. Speyer will jetzt nachziehen und prüfen, ob und wie das Frauen-Nachttaxi auch in der Domstadt umsetzbar ist. Die Initiative geht zurück auf einen Antrag der SPD-Fraktion im Stadtrat von 2020, der Corona-bedingt jedoch ins Hintertreffen geraten war – bis jetzt.

Mit zwei Gegenstimmen von Benjamin Haupt (AfD) und Matthias Schneider (Wählergruppe Schneider) sprach sich der Stadtrat mehrheitlich dafür aus, jetzt mit Taxi-Unternehmen und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) ins Gespräch zu gehen. Hintergrund ist, dass das Frauen-Nachttaxi von der Stadt bezahlt und damit im Rahmen des Haushaltsplans von der Kommunalaufsicht bei der ADD genehmigt werden muss. Wie hoch die Kosten letztlich ausfallen werden, ist jedoch noch nicht klar und abhängig davon, wie genau das Nachttaxi-Angebot ausgestaltet wird.

In Mannheim etwa wird eine Fahrt von der Stadt mit 7 Euro bezuschusst. Die Differenz zum Taxameter trägt die Frau. Klar ist in Speyer bislang nur: Das Nachttaxi soll im Winter zwischen 17 und 6 Uhr und im Sommer von 21 bis 4 Uhr für Frauen und junge Mädchen ab 14 Jahren zur Verfügung stehen und sie zu einem ermäßigten Preis oder einem Festpreis „innerhalb einer bestimmten Reichweite“ bis zur Haustür bringen.

Sarah Mang-Schäfer (SWG) kritisierte, dass das Frauen-Nachttaxi junge Männer benachteilige. Matthias Schneider (WG Schneider) sah in dem Angebot eine „Privilegierung, keine Gleichstellung“ und in der Befürwortung ein Eingeständnis dafür, dass Speyer nicht mehr sicher sei. Sowohl CDU, SPD, Grüne und Linke waren sich einig, das subjektive Sicherheitsempfinden von Frauen stärken und am Angebot festhalten zu wollen. „Wir sollten diesen Weg weitergehen“, bekräftige Hannah Heller (Grüne). Auch Claus Ableiter (FW) bekräftigte: „Es ist real, dass die Frauen Angst haben.“