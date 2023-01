Beim Winterdienst auf den Radwegen rund um Speyer ist es erneut zu Verzögerungen aufseiten des Landesbetriebs Mobilität (LBM) gekommen. Nachdem es in der Nacht von Freitag auf Samstag heftig geschneit hatte, waren die Radwege entlang der L 454, L 528 und L 507 im Zuständigkeitsbereich der Straßenmeisterei Speyer streckenweise bis Montagnachmittag nicht frei. Wie Martin Schafft, Leiter der Speyerer LBM-Dienststelle, auf Anfrage mitteilt, war das Spezialfahrzeug, das zur Räumung und Streuung auf Radwegen eingesetzt wird, zur Reparatur in der Werkstatt. „Soweit es möglich war, wurden die Radwege am Montag mit unseren Unimogs befahren“, so Schafft weiter. Dies sei aber nur möglich, wenn das Lichtraumprofil der Radwege ausreiche. Für die Abschnitte auf Brücken sei der Unimog zu groß, daher könne dort „nur mit dem Kleingerät gearbeitet werden“. Das Spezialfahrzeug sei ab Dienstag wieder auf den Radwegen im Einsatz gewesen. Schafft betont, dass Radwege nur nachrangig geräumt werden könnten, da andere Strecken aufgrund ihrer Bedeutung, der Verkehrsmenge oder etwa ihrer Rolle für den ÖPNV Vorrang hätten. Zunächst gelte es dort, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.