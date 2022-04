Meinung am Montag: Halbzeitbilanz im Stadtrat – die haben die Vorsitzenden der größten Fraktionen im Stadtrat bereits gezogen. Jetzt spricht auch Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) über die gemeinsame Arbeit im Gremium – und bezieht im Gespräch mit Stefan Heimerl Stellung zur geäußerten Kritik an der Verwaltung.

Frau Seiler, wie fällt ihre Zwischenbilanz der Legislaturperiode mit diesem Stadtrat aus?

Durchweg positiv. Nach dem Start 2019 als neue Oberbürgermeisterin, dann direkt die Kommunalwahl im selben Jahr, wo sich alle neu finden und sortieren mussten: Da hatten wir glaube ich alle ein großes Programm vor uns. Dann kam Ende Februar 2020 mit der Pandemie alles anders. Neben all den Herausforderungen, die die Verwaltung vorher schon hatte – also Digitalisierung, Klimaschutz, Bürgerfreundlichkeit, niedrigschwellige Angebote – kam dieser sehr große Stresstest noch hinzu. Und jetzt noch das Thema Ukraine. Da muss ich schon sagen, dass der Stadtrat uns, insbesondere bei den Vorhaben in der Pandemie, mehrheitlich den Rücken gestärkt hat. Das ist keine Selbstverständlichkeit.

Also war alles gut?

Dass es an der einen oder anderen Stelle Diskrepanzen gibt, das ist legitim. Das ist schon allein durch die Demokratie auch notwendig, dass es unterschiedliche Meinungen gibt oder dass es auch Punkte gibt, die wir als Verwaltung oder ich als Person in meinem Amt optimieren kann. Im Großen und Ganzen kann ich sagen, es waren harte Jahre für alle, nicht nur bei uns in der Verwaltung, sondern gesellschaftlich über alle Generationen. Und dass wir dennoch jetzt so dastehen und Projekte umsetzen können, das ist schon ein großes Privileg.

Es ist auch Ihre erste Amtszeit als Oberbürgermeisterin.

Ich bin überzeugt, dass ich auch etwas gewachsen bin in der Sitzungsleitung, also etwas mehr Sicherheit gewonnen habe. Man wird nicht als Berufspolitikerin oder Berufspolitiker geboren. Auch wir sind Menschen, die stetig versuchen zu reflektieren und uns auch zu optimieren. Dass wir da sicherer geworden sind, dass auch die Verwaltung mehr Raum bekommt in den Gremien: Das wird dankbar aufgenommen bei den Fraktionen.

Gab es da etwas, das Ihnen besonders schwer gefallen ist in den vergangenen Monaten?

Was mir wirklich schwer gefallen ist, waren die Einschränkungen der Grundrechte durch die Maßnahmen in der Pandemie. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da bin ich morgens ins Büro gefahren und habe die abgesperrten Spielplätze gesehen. Das war für mich ein sehr emotionaler Gang ins Büro. Sich zu vergegenwärtigen, welche Auswirkungen solche Maßnahmen haben, das hat dann schon an mir genagt. Ich bin eine überzeugte Demokratin, das hätte ich mir nie vorstellen können, dass wir an einen Punkt kommen, wo ein Virus eine gesamte Gesellschaft lahmlegt.

In dieser Zeit hat der Stadtrat digital getagt. Jetzt die Rückkehr zur Präsenz. Macht das einen Unterschied?

Die Digitalisierung und die virtuellen Sitzungen waren ein gutes Hilfsmittel, dass wir überhaupt arbeiten konnten, dass wir Beschlüsse fassen konnten, damit die Verwaltungsarbeit und das politische Geschäft weitergehen können. Aber ich persönlich finde die Präsenzsitzungen sind etwas ganz anderes. Die Kommunikation ist eine andere.

Kritik einiger Speyerer Fraktionen gab es an der geplanten Verkehrsberuhigung der Gilgenstraße. Es hieß etwa, der Zeitpunkt sei schlecht gewählt.

Das Thema Gilgenstraße wird seit mehr als 20 Jahren in dieser Stadt diskutiert. Und wir haben frühzeitig darauf hingewiesen, seit 2019, dass wenn wir das Thema Postplatzgestaltung angehen, auch über die Situation in der Gilgenstraße diskutieren müssen. Das ist seit 2019 überall vermerkt und natürlich müssen wir irgendwann mit diesem Thema in ein Gremium. Ich weiß gar nicht, wann ein richtiger Zeitpunkt gewesen wäre.

Im Rückblick, bei aller Emotionalität, oder bei allen Punkten der Diskussion, muss ich ganz offen sagen, haben wir jetzt eine richtig gute Grundlage beschließen können. Vielleicht waren wir da in manchen Gedanken schon ein, zwei Schritte weiter. Dennoch finde ich, haben wir uns da wieder gut miteinander gefunden. Wir haben es geschafft, einen gemeinsamen Beschluss zu erarbeiten, bei dem auch die Wirtschaft mitgeht.

Es wurde auch vor einem möglichen Verkehrschaos gewarnt.

Man muss ganz offen formulieren, hier in der Verwaltung arbeiten ja auch Kolleginnen und Kollegen, die fachliche Qualifikationen haben. Selbst nach einer Beschlussfassung direkt zur Umsetzung einer Fußgängerzone – ich formuliere es jetzt ein bisschen flapsig – hätten wir keine Mauer hochgezogen und gesagt: Jetzt darf nicht mehr durchgefahren werden und wir schauen mal, wo sich das Chaos hinverortet. Natürlich wäre das begleitet gewesen und natürlich hätte man Verkehrserprobung dann auch durchgeführt und natürlich hätten wir geschaut, wie die Baustellen sind. Bei aller Willigkeit einer Verwaltung, Beschlüsse direkt umzusetzen, hat mich das dann schon verwundert, dass da signalisiert worden ist, als hätten wir dem Chaos freien Fall gelassen.

Der Verkauf des Tors zur Pfalz und der Umgang mit dem THW-Gelände hat auch Kritik hervorgerufen.

Es gibt immer Punkte, die man im Rückblick optimieren kann. Ich kann es ja nicht ungeschehen machen. Ich verstehe die Kritiker und weiß, was man dort gerne gehabt hätte. Ob das jetzt allein von meiner Seite ein Informationsdefizit war oder auf der anderen Seite, dass wir das andere Konzept für das Tor zur Pfalz dann doch nicht favorisiert haben – das liegt im Spannungsfeld des Lesers. Objektiv muss ich sagen, gab es auch noch andere Stadträte, die sich bei dem Thema nicht überrumpelt gefühlt haben. Da wird die Wahrheit wohl in der Mitte liegen.

Beim Thema Transparenz THW-Gelände: Ich hab mich da am Anfang etwas schwer getan, bei Informationen – die zunächst vertraulich an die Stadt gegangen sind – zu sagen, wann der richtige Moment ist, an dem ich informiere. Da habe ich dazu gelernt: Mehr Information ist besser als keine Information.

Bei der Kooperation aus CDU, Grüne und SWG hat das Thema Buntspecht-Initiative zuletzt für Unmut gesorgt.

Diese Kritik weise ich in vollem Umfang von mir und von der Verwaltung. Schon mein Vorgänger hat artikuliert, wie schwer das Normand-Gelände zu entwickeln ist. Wir haben das stetig getan und man muss auch noch mal sagen, bei aller Prämisse ein gemeinschaftliches Wohnprojekt in Speyer zu verwirklichen, ist Buntspecht eine Initiative unter vielen. Und es ist eine Privatinitiative. Das heißt, ich habe als Stadt bei einem städtischen Grundstück ein Vergabeverfahren zu berücksichtigen. Ich verwahre mich dagegen, Privatinitiativen, aber auch kommunalen Initiativen im Vorfeld Grundstücke zuzusichern.

Was möchten Sie vor Ende der Legislaturperiode unbedingt umsetzen?

Der Abschluss für die Wache-Nord soll in diesem Jahr erfolgen. Wir wollen die Grundsteine legen für das weitere Vergabeverfahren bei der Hauptwache der Feuerwehr. Wir wollen noch in diesem Jahr für das Gelände am Mausbergweg oder dem Haus Pannonia Vorschläge erarbeiten, wie sie entwickelt werden können. Und wir haben Ende des Jahres auch hoffentlich das Gelände an der Kurpfalzkaserne erworben.

Auch beim Thema Postplatz werden wir hoffentlich noch die Weichen stellen. Aber ich mag auch die kleinen Projekte, da wird der Fischmarkt ein ganz spannender Prozess. Das Rheinstadion soll auch noch ein Thema werden. Und da sind wir noch nicht bei den Punkten innerhalb der Verwaltung.

Interview: Stefan Heimerl