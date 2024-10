Nach packenden Wettkämpfen in den altersgemischten Läufen konnten die Speyerer Schwimmer in Brühl unter 13 Mannschaften aus dem Südwesten die Landesmannschaftsmeisterschaft Südwest gewinnen. Nach diesem Vorkampf zu den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Masters ist klar: Die WSV-Athleten reisen nach Berlin.

Die punktbesten Leistungen der Veranstaltung erbrachte einmal mehr Karsten Dellbrügge (Altersklasse 60). Über 200 Meter (2:09,96 Minuten), 400 Meter (4:36,17 min.) und 800 Meter Freistil (9:18,05 min.) stellte er in der Altersklasse 60 drei neue deutsche Mastersrekorde auf und brachte damit 3064 Punkte ins Gesamtergebnis von 17.384 Punkten ein. Als Jüngste im Team des WSV verbuchten in der Altersklasse 20 Wiebke Ruppert über 200 Meter Freistil (2:14,39 min.), 100 Meter Freistil (1:01,92 min.) und 100 Meter Schmetterling (1:12.19 min.) 2.218 Punkte und Paul Rudolph über 100 Meter Rücken (1:04,57 min.) und 100 Meter Freistil (56,81 Sek.) 1315 Punkte auf dem Mannschaftskonto.

Marlies Fieguth (AK 75) holte in 7:29,90 Minuten über 400 Meter Freistil 752 Punkte für den WSV. Brustspezialist Thomas Ligl (AK 60) sammelte über 50 Meter Brustschwimmen (37,06 Sek.), 100 Meter Brust (1:20,55 min.) und 200 Meter Brust (3:02,71 min.) insgesamt 2.191 Punkte. Über 200 Meter Lagen (2:51,40 min.) und 400 Meter Lagen (5:59,23) brachte Johanna Sievers (AK 40) 1.323 Punkte ein. Der gerade in die AK 60 aufgestiegene Hans-Georg Löhner steuerte über 100 Meter Lagen (1:16,93 min.) und 200 Meter Lagen (2:49,43 min.) 1414 Punkte bei. Der Kurzeinsatz von Alexander Reisinger (AK 25) über 50 Meter Freistil (25,52 Sek.) brachte 716 Punkte.

Von Beginn an vorne

Mit diesen Leistungen lag der WSV Speyer über den gesamten Wettkampf an der Spitze der Tabelle vor den Teams von der SG Heddesheim und dem Mainzer Schwimmverein und holte am Ende den Landesmeistertitel nach Hause. Mit der Punktzahl von 17.384 qualifizierten sich die Speyerer als 16. Mannschaft für das Bundesfinale der besten 24 Mannschaften am kommenden Wochenende in Berlin.

Weitere Ergebnisse

AK 25

Jonas Dieing: 100 Meter Schmetterling 1:01,87 min./662 Punkte; 200 Meter Schmetterling 02:20,00 min./733 Punkte, 100 Meter Rücken 1:06,00/579 Punkte

AK 50

Nicole Spickermann: 200 Meter Rücken 3:07,32/481 Punkte

Heiko Zinsmeister: 50 Meter Freistil 29,50 Sek./700 Punkte

AK 55

Birgit Emming: 50 Meter Rücken