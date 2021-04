Der Müll einer ganzen Region wird in Ludwigshafen verbrannt. Angaben der Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH (GML) zufolge wurden im ersten Quartal dieses Jahres knapp 50.000 Tonnen Abfall verfeuert. Die GML entsorgt den Müll von etwa einer Million Einwohner, die in den Kommunen leben, die das GML betreiben. Speyer und der Rhein-Pfalz-Kreis gehören dazu und sind Gesellschafter. Die Einwohner erzeugten unter anderem 42.345 Tonnen Hausmüll sowie 8380 Tonnen Sperrmüll. Mit weiteren Abfällen summierte sich die Summe kommunaler Restabfälle auf 56.189 Tonnen. Davon wurden 86 Prozent im Müllheizkraftwerk Ludwigshafen verbrannt und zu Energie verwertet. Die restlichen 14 Prozent wurden in andere Müllheizkraftwerke umgeleitet und dort entsorgt.

Der Speyerer Sperrmüll (2020: 1021 Tonnen) ist dabei komplett in Ludwigshafen verfeuert worden, der Restmüll nur zum Teil: Voriges Jahr waren es 3709 Tonnen in Ludwigshafen und 6151 Tonnen im anderen pfälzischen Kraftwerk in Pirmasens. „Zum Beispiel wegen Revision oder Auslastung geht unser Müll manchmal auch nach Pirmasens“, erklärt Angela Sachweh von den Speyerer Entsorgungsbetrieben. Das sei in jedem Jahr in unterschiedlichem Ausmaß so. Die Speyerer Restmüllmengen zeigen im Jahresvergleich leichte Bewegung: Mit 9861 Tonnen waren es 2020 weniger als 2019 (10.157) und 2020 (9935), aber mehr als 2016 (9066) und 2017 (9220). Die Sperrmüllmasse war 2020 die höchste der fünf Jahre.

Nils berichtet: Entenfamilie im Müllheizkraftwerk

Einen ungünstigen Platz zum Nisten hat sich eine Entenfamilie ausgesucht: Die Stockente siedelte sich mit ihren zwölf Küken direkt neben der Waage des Müllheizkraftwerks in Ludwigshafen an. Da sie nur zwei Meter neben der Straße nistete, auf der täglich 100 schwere Lastwagen fahren, beschlossen die Verantwortlichen des Kraftwerks am Samstag: Die Entenfamilie muss umziehen. Vogel-Experten fingen zwölf Küken ein. Für die Entenmutter wurde die Tierrettung der Berufsfeuerwehr geholt, die sie in nur wenigen Minuten für den Transport eingefangen hatte. Nun leben Mutter und Küken wohlbehütet im Maudacher Bruch in der Orbea-Vogelstation. Dort gibt es viel Platz, Teiche und keine Lastwagen.