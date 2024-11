Milena Thiele, Gewichtheberin des amtierenden Deutschen Meisters AV 03 Speyer, konnte sich mit der Nominierung für die U23-Europameisterschaft zwar ihren Traum erfüllen, am polnischen Veranstaltungsort Raszyn lief es aber nicht so gut. Mit 195 kg im Zweikampf (90 kg Reißen/105 kg Stoßen) wurde sie in der Gewichtsklasse bis 71 kg Neunte.

AV-Abteilungsleiter Frank Hinderberger: „Sie hat seit vier Wochen offenbar wegen Überlastung eines Knies Probleme. Pech, dass sich dies ausgerechnet bei einem solch großen Wettkampf bemerkbar macht.“ Die Startberechtigung für die EM hatte sich die 22-Jährige mit 199 Zweikampf-Kilo erkämpft.