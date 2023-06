Siegfried Liebel setzt sich als Vorsitzender für die Donaudeutsche Landsmannschaft Speyer und deren Haus Pannonia ein. Im Interview mit Narin Ugrasaner in der Rubrik „Die stillen Helden“ berichtet er, was ihn dazu motiviert.

Herr Liebel, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Ehrenamt?

Ich bin seit mehr als 40 Jahren im Ehrenamt in der Donaudeutschen Landsmannschaft aktiv. In dieser Zeit habe ich zahlreiche Aufgaben und Tätigkeiten übernommen. In den Anfangsjahren widmete ich mich vor allem der Trachtengruppe, die ich als Tanzleiter führte. 1998 wurde ich erstmals zum Vorsitzenden gewählt. Ich bewältige zusammen mit einem sehr aktiven Vorstand die alltäglichen Probleme in unserem Verein. Dabei geht es nicht nur um die Außendarstellung, sondern es wird auch kräftig angepackt. Bei Veranstaltungen findet man mich meist in der Küche: Neben meiner beruflichen Leidenschaft, dem Backen, gehört Kochen zu meinen Lieblingsbeschäftigungen.

Was ist das Schwierigste daran?

Die notwendige Zeit für die vielfältigen Aufgaben aufzubringen und neben dem Beruf auch ausreichend Zeit für die Familie und sich selbst zu haben. Eines unserer Hauptanliegen ist es, Mitgliedern, Landsleuten und allen Interessierten einen Ort der Begegnung zu bieten. Mit unserem Haus Pannonia haben wir die besten Voraussetzungen hierfür geschaffen. Die Bewirtschaftung, die wir in Eigenregie bewältigen, kostet viel Zeit. Aber auch die Arbeitsbelastung bei einem unserer zahlreichen Feste steckt man inzwischen nicht mehr so leicht weg. Häufig arbeiten wir an einem Wochenende 14 bis 18 Stunden. Als Berufstätiger ist das nicht immer leicht.

Gab es in dieser Zeit ein besonders kurioses Erlebnis?

Wir haben viel erlebt. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir die Hochzeit, bei der sich der Bräutigam weigerte, die entführte Braut zu suchen. Es gab noch vor dem Abendessen einen so großen Krach zwischen dem Brautpaar, dass die Hochzeit für alle Beteiligten gelaufen war.

Warum machen Sie es gerne?

Die Gemeinschaft unseres Mitarbeiterkreises ist wie eine zweite Familie. Wir sind füreinander da und unterstützen uns gegenseitig. Und schließlich macht es einfach Spaß, zusammen mit Gleichgesinnten einen Tag für andere da zu sein. Mir war es stets wichtig, dass unsere Senioren und unsere Landsleute einen Ort haben, der für sie ein Stück Heimat bedeutet. Mit meinem Einsatz sichere ich den Fortbestand des Hauses Pannonia. Das sorgt für ausreichend Motivation.

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Ich bin fest der Überzeugung, dass sich die Arbeit gelohnt hat. Wir haben sehr vielen Menschen schöne und unvergessliche Momente im Haus Pannonia, aber auch auf den zahlreichen Fahrten und bei Begegnungen mit anderen Gruppen beschert. Selbst nach Jahren erzählen mir immer wieder Menschen, wie großartig diese Erlebnisse waren. Da wir lieber „machen“ und weniger darüber reden, ist die Anerkennung unserer Arbeit zwangsläufig bei Außenstehenden geringer als in unserem Wirkungsumfeld.

Was macht Ihr Ehrenamt besonders?

Neben dem Umgang mit Menschen geht es auch um das kulturelle Erbe unserer Vorfahren. Wir sind kein rückwärtsgewandter Verein – auch wenn das, was uns als Gruppe ausmacht, in der Vergangenheit liegt. Mit dem Erhalt des Haus Pannonia hoffen wir die Geschichte der Donauschwaben und die Erinnerung an eine über 200 Jahre dauernde deutsche Siedlungskultur in Südosteuropa zu erhalten. Das Ende, das uns als Kulturgruppe ereilt hat, zeigt, welche Folgen Krieg und Vertreibung haben. Mit einer aktiven Erinnerungskultur hofften wir, einen Beitrag für Frieden und Freiheit zu leisten. Wenn man sieht, wie viele Menschen derzeit weltweit vor Krieg und Tod flüchten müssen, ist uns dies aber nicht gelungen.

Welchen Tipp würden Sie Anfängern mitgeben?

Ich bin der Überzeugung, dass dauerhaftes Engagement in einem Verein oder einer festen Gemeinschaft leichter ist, als wenn man nur der Sache wegen irgendwo mitmacht, zum Beispiel in einer Arbeitsgruppe. Wenn man in gemütlicher Runde zusammensitzt, schöpft man die mentale Kraft für die nächsten Aktionen.

Zur Person

Siegfried Liebel (56) arbeitet hauptberuflich als Standortleiter/Prokurist bei der Wasgau Bäckerei & Konditorei Pirmasens. Er ist Industriemeister Fachrichtung Brot und Brotsommelier. Seit 1974 ist er bei der Donaudeutschen Landsmannschaft Speyer ehrenamtlich aktiv, seit 1998 ihr Chef.