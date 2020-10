Die Stadtverwaltung warnt vor potenziell giftigen Blaualgen im Speyerlachsee. Bei einer routinemäßigen Untersuchung am Donnerstag habe das Landesamt für Umwelt eine Massenentwicklung von Cyanobakterien (Blaualge) beobachtet, teilte die Stadt am Freitag mit. „Diese Art der Cyanobakterien ist toxisch und kann bei der Aufnahme der Aerosole bei empfindlichen Menschen zu Asthma führen“, informiert die Verwaltung. Eltern von kleineren Kindern, ältere Menschen sowie Menschen mit einem geschwächten Immunsystem sollten daher besondere Vorsicht walten lassen. Grundsätzlich sei die Alge für den Menschen aber nur dann schädlich, wenn sie direkt und in großen Mengen eingenommen werde. Halter von Tieren sollten jedoch darauf achten, dass diese nicht ins Wasser gehen oder davon trinken. Bereits geringe Mengen könnten für die Tiere tödlich sein, warnt die Stadt. Sie rät, auffällig gefärbte Bereiche im Wasser sowie Hautkontakt mit grünlich gefärbten Schlieren zu meiden und kein Wasser zu schlucken. Bei Kontakt sollten betroffene Bereiche gründlich mit Frischwasser abgespült werden.