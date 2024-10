Leontina Klein

Alina Jany ist nicht die einzige Speyererin, die mit ihrem Gesangstalent in Fernsehshows auf sich auf aufmerksam gemacht hat. Auch in den vergangenen Jahren waren mehrfach junge Frauen bei solchen vertreten. Zu einem Stammgast in den Medien ist zum Beispiel Leontina Klein geworden. Die Speyererin gewann vor acht Jahren den Wettbewerb „Dein Song“ des Senders Kika. Für ihr Lied „Wie Sand“ erhielt sie den Titel „Songwriterin des Jahres“. Seitdem arbeitet Klein fleißig an ihrer Karriere am Mikrofon, nicht nur als Sängerin, sondern auch als Webreporterin und Moderatorin. Für Kika hat sie bereits „Zeit für Dein Song“ und „Dein Song – zurück im Wettbewerb“ moderiert.

Gleichzeitig absolviert sie ein Masterstudium in „Programm- und Redaktionsmanagement“ an der Universität Mainz und ist Redaktionsvolontärin beim ZDF. Weiterhin schreibt die 23-Jährige eigene Songs, die unter anderem auf ihrer Seite auf Spotify zu hören sind, ihren Song „Mein Lachen im Gesicht“ veröffentlichte sie zum Beispiel 2022 auf dieser Plattform.

Anna Heinke

Ebenfalls schon im Jugendalter im Fernsehen aufgetreten ist Anna Heinke aus Speyer. Sie war 2023 mit 15 Jahren in der elften Staffel von „The Voice Kids“ dabei und gelangte bis in die Vorschlussrunde. Auch sie hatte die Erfahrungen gefeiert, „Feuer“ gefangen und angekündigt, an ihren TV-Erfolg anknüpfen zu wollen. „The Voice Kids“ sollte erst der Anfang sein. Ihr Ziel nach dem Abitur am Kaiserdom-Gymnasium: Musik studieren und Lieder veröffentlichen.

Kim Schutzius

Wie Alina Jany bei „Voice of Germany“ durchgestartet ist Kim Schutzius aus Speyer. Die 30-Jährige, als Sängerin auch unter dem Namen Kim Eleyna bekannt, schaffte es im Herbst vorigen Jahres bis ins Halbfinale des Wettbewerbs. Ihre musikalische Karriere hatte schon vor „The Voice of Germany“ ihren Anfang genommen. Schutzius stammt aus einer Musikerfamilie. Nach dem Abitur studierte sie am „International Music College“ in Freiburg. Dort gründete sie mit ihrem Kommilitonen Tim Dittenhauser das Band-Projekt „Nightunes“. Dieses ermöglichte es ihr, das eine oder andere Weltmeer kennenzulernen, da ihre Band für Kreuzfahrten gebucht wurde. Es folgte ein Engagement für die „größte tourende Party der Welt: Party like Gatsby“, die sie bis nach Kanada führte. Sie ist Backgroundsängerin von Beatrice Egli und bietet ihre Talente außerdem als Sängerin und Moderatorin unter anderem für Hochzeiten und Firmenevents an.