Bei der deutschen Schüler-Karatemeisterschaft feierte die 13-jährige Speyererin Luisa Schaudig ihren bislang größten Erfolg.

Insgesamt zog es 604 junge Athletinnen und Athleten aus 163 Vereinen aus ganz Deutschland nach Ludwigsburg. Luisa Schaudig, die vor einem Jahr den Stilwechsel zum Shito Ryu vollzog, startete für baden-württembergischen Verein Kime Budosport. Sie gewann den Einzeltitel in der Kategorie Schülerinnen A Kata.

Schaudig dominierte in ihrem Pool jede Runde mit den höchsten Bewertungen und setzte sich auch im Halbfinale souverän durch. Dann traten die Finalistinnen gegeneinander an. Dort erwartete Luisa eine starke Athletin aus Nordrhein-Westfalen. Mit ihrer beeindruckenden Kata „Ohan Dai“ ließ sie den Kampfrichtern keinen Zweifel und erreichte 40,30 Punkte gegenüber 38,90 Punkten ihrer Konkurrentin. Ein Traum wurde wahr – die Kaiserdom-Schülerin holte sich den prestigevollen Titel.

Bronze für Team um Schmidt

Kathrina Schmidt (12) vom Karate-Club Speyer, die im Stil Shotokan antrat, hatte es bereits in der ersten Runde schwer. Sie traf auf eine starke Athletin aus Bayern und präsentierte die anspruchsvolle Kata „Gojushiho Sho“. Um 0,6 Punkte verpasste sie den Einzug in die nächste Runde.

Im Teamwettbewerb zeigte die gleichaltrige Speyererin Sophia Schmidt mit ihren Kolleginnen vom SKA Rülzheim vollen Einsatz und sicherte sich nach drei intensiven Runden die Bronzemedaille.

Für die Mädchen geht es gestärkt in die Wintersaison. Unter anderem stehen internationale Turniere in Venedig und Fujairah an. Luisa Schaudig wird sich nun als Deutschlands Nummer eins in ihrer Altersklasse auf dem internationalen Parkett messen.