Pia Ludt-Yeboah ist derzeit auf Heimatbesuch in Speyer. In Ghana gründete sie 2019 gemeinsam mit ihrem Ehemann eine kleine Schule, die seitdem finanziellen Widrigkeiten zum Trotz weiterbesteht. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ berichtet die ausgewanderte ehemalige Hebamme, vor welchen Herausforderungen die Schule steht und was dringend gebraucht wird.

„Angefangen hat alles mit einem gemeinsamen Traum“, berichtet Pia-Ludt-Yeboah. „Ich habe meinen Mann 2009 in Ghana kennengelernt. Seine kleine Schwester war zu diesem Zeitpunkt ein Teenager