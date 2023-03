Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Deutsche Bank Tower statt Tokyo Tower, Würstchen statt Sushi, Römer statt Kaiserpalast, Dippemess statt Big-O-Riesenrad, Anreise per S-Bahn statt Jet, Zoom-Meeting statt persönlicher Austausch, so sieht es derzeit für die Speyererin Bianca Helmig im Deutschen Olympischen Jugendlager in Frankfurt aus.

Und selbst der Weg einer Stunde in die Hessenmetropole war ein langer, steiniger, begann er doch im Oktober 2019, wie Helmig zum Auftakt ihrer Reise unter dem Heulen der S-Bahn-Triebköpfe bei