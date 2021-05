Redakteurin Anna Warczok berichtet über Kurioses aus den vergangenen Tagen.

Wochenmarkt: Neuer Ort

Ein kleines Stückchen Alltag ist in dieser Woche nach Speyer zurückgekehrt: Einige Läden durften wieder öffnen und endlich ist auch der Straßenverkauf von Eis erlaubt. Alles natürlich unter strengen Hygienevorschriften. Daran müssen wir uns alle gewöhnen. Es wird wohl auf längere Zeit ein anderer Alltag als der, den wir vor Corona gewohnt waren. Das betrifft viele Bereiche. Der Wochenmarkt etwa ist am heutigen Samstag zum ersten Mal auf den Festplatz gezogen – weil dort mehr Platz ist. Auf den ersten Blick der perfekte Ort. Eine Leserin sieht das allerdings anders. Sie schlägt vor, den Wochenmarkt lieber zu splitten und die Stände auf Geschirrplätzel und Königsplatz zu verteilen. Das Manko am Festplatz aus ihrer Sicht: Vor allem für Ältere wird der Weg zum Markt nun deutlich länger. Corona zeigt es mal wieder: Die perfekte Lösung gibt es wohl nicht.

Enkeltrick: Neue Versuche

Gibt es das perfekte Verbrechen? Die Frage bleibe den Krimiautoren überlassen. Fakt ist, dass das Verbrechen auch während Corona nicht schläft. In Speyer und im Umland hatten es Betrüger in den vergangenen Tagen wieder öfter mit dem Enkeltrick versucht. Dabei wird ahnungslosen, meist älteren Menschen am Telefon vorgegaukelt, dass ein angeblicher Verwandter ganz dringend Geld benötigt. In Speyer ist in der vergangenen Woche zum Glück niemand auf die Betrüger hereingefallen. In einem Fall sind sie an einem 91-Jährigen gescheitert. Das sind gute Nachrichten für die Polizei und ihre Präventionsarbeit – und auch für uns als Presse, die wir regelmäßig über Betrügereien berichten. Denn der Senior habe auf die Frage, wie er das miese Spiel so schnell durchschaut habe, geantwortet: „Na, ihr warnt doch immer vor diesen Tricksereien.“ Auch die anderen Angerufenen waren laut Polizei „von der vorangegangenen Berichterstattung“ sensibilisiert. Da haben einige aufgepasst.

Ehrliche Finder: Neuer Erkenntnisse

Aufgepasst und dabei auch noch Gutes getan haben in dieser Woche zwei Menschen, die andere vor einer blöden Situation bewahrt haben. Ein Grundschulkind hatte ein Smartphone, eine junge Frau ihren Geldbeutel verloren. Ehrliche Finder brachten beides zur Polizei. Toll! Auf unseren Bericht darüber meldete sich ein Leser, der mit seiner Frau auch in diese Kategorie gehört. Am Guido-Stifts-Platz habe das Paar einen Geldbeutel gefunden. „Bankkarte, Ausweispapiere, alles drin“, sagte der Leser am Telefon. Eigene Versuche, den Eigentümer des Portemonnaies anhand der Adresse auf seinem Ausweis in Speyer ausfindig zu machen, schlugen fehl. Also brachte der Mann den Geldbeutel zur Polizei. Und hörte vom Eigentümer – nichts. Nicht die feine Art, findet er. „Ein einfaches Dankeschön hätte gereicht.“ Das Fazit des Mannes: „Es gibt nicht nur ehrliche Finder, sondern auch blöde Verlierer.“

Kirchen: Neue Wege

Wann wieder gemeinsame Gottesdienste möglich sind, steht noch nicht fest. Speyerer Gemeinden versuchen, das Beste aus der schwierigen Situation zu machen. Gemeindediakonin Anja Bein weist auf eine besondere Aktion der protestantischen Gedächtniskirchengemeinde hin: Gemeinsam mit Pfarrerin Lena Vach hat sie Banner gestaltet und an die Seitentür der Gedächtniskirche gehängt. Ein Regenbogen soll Mut machen, ein Banner verkündet, was alles nicht abgesagt ist: Familie, Lachen, Sonnenschein. „Auf dem Platz rund um die Kirche haben wir gute Worte mit Straßenkreide geschrieben und einige Kinder und Familien haben mitgestaltet“, berichtet Bein. „So ist die Gedächtniskirche ganz schön bunt geworden.“ Sie freue sich, wenn noch mehr Buntes dazukomme.

Stadtrat: Neue Accessoires

Buntes war in dieser Woche mitunter auch in den Gesichtern der Stadtratsmitglieder zu sehen. Das Gremium tagte am Donnerstag unter strengen Schutzmaßnahmen. Nur rund die Hälfte der Ratsmitglieder war da, auf der Tagesordnung stand lediglich das Dringendste. Prägendes Bild des Abends: Mund-Nasen-Masken. Sie waren fast auf jedem Gesicht zu sehen. Das ist von der Idee her vorbildlich. Der Abend offenbarte aber auch, dass sich die meisten noch an das neue „Accessoire“ gewöhnen müssen: Einige korrigierten ständig den Sitz der Masken, andere trugen sie im „Laschet-Look“ direkt unter der Nase.

Das soll keine Häme sein. Ich selbst war auch leicht überfordert mit meinem (viel zu großen) Mundschutz. Da uns die Dinger aber wohl noch eine ganze Weile begleiten werden, bleibt uns wohl nichts anderes übrig als: üben, üben, üben ...