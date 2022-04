Es geht um 96 Millionen Euro und Geldwäsche im großen Stil: Ein Mann, der seit einiger Zeit in Speyer wohnt, musste sich deswegen am Mittwoch vor dem Landgericht in Frankenthal verantworten. Er hat die Taten nicht alleine begangen.

Die 95 Millionen Euro sollten in Deutschland illegal in Umlauf gebracht werden. Gegenstand der Anklage waren allerdings nur sechs Millionen Euro, denn vieles war bereits verjährt. Gleich nach Eröffnung des Verfahrens gegen den Speyerer, der eigentlich aus Bayern kommt, zogen sich das Gericht, die Vertreterin der Staatsanwaltschaft und die beiden Verteidiger – es ging auch um einen 62-jährigen Mitangeklagten – zu einem Rechtsgespräch zurück. Dessen Ergebnis: Das Urteil, sofern der angeklagte Speyerer ein vollständiges Geständnis ablegen würde, solle nicht höher als zwei Jahre ausfallen.

Im anschließenden Verfahren gestand der Angeklagte dann auch: Der bereits verurteilte Haupttäter hatte vor etwa 13 Jahren in einer Art Schneeballsystem 7000 Menschen vorgegaukelt, dass er ihr Geld gewinnbringend anlegen würde. Daraufhin hatten diese Personen Summen in unterschiedlicher Höhe auf sein Konto in Dubai überwiesen, alles zusammen 95 Millionen Euro. Das Geld gedachte er für sich zu verwenden. In München ist dieser Betrüger schon zu acht Jahren Haft verurteilt worden.

Die beiden Angeklagten vor dem Frankenthaler Landgericht hatte er angeworben, damit sie das Geld gegen Provision in Deutschland in Umlauf bringen. Dazu gründeten der Speyerer und sein Mittäter insgesamt vier Scheinfirmen, über die mit Scheinverträgen und Scheinabrechnungen das Geld nach Deutschland eingeschleust wurde. Es waren dann noch 2,35 Millionen Euro, die nach den Ermittlungen und dem Geständnis des Angeklagten als Basis für die Urteilsfindung festgestellt wurden.

Der Speyerer, der vom Frankfurter Rechtsanwalt Horst Arndt verteidigt wurde, erhielt im Urteil eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Sechs Monate davon wurden ihm bereits als verbüßt angerechnet wegen der langen Verfahrensdauer, denn die Ermittlungen hatten bereits 2010 begonnen. Die Taten liegen schon etwa 13 Jahre zurück.

Der 62 Jahre alte Mittäter konnte vor Gericht nicht erscheinen, denn er ist aufgrund seiner schweren Erkrankung nicht mehr transport- und verhandlungsfähig. Entsprechende ärztliche Gutachten wurden in Anwesenheit von Verteidiger Jan Fritz aus Speyer verlesen. Sein Verfahren wurde schließlich abgetrennt. Da davon auszugehen ist, dass sich sein Gesundheitszustand nicht mehr verbessern wird, kann mit einer zumindest vorläufigen Einstellung des Verfahrens gerechnet werden. In den polizeilichen Vernehmungen vor seiner Erkrankung hatte er stets gesagt, dass er davon ausgegangen war, dass das fragliche Geld rechtmäßig erworben wurde.