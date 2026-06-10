Die Speyerer Mediengruppe Klambt trauert um ihren einstigen Verleger und Geschäftsführer Gerd Joachim Rose. Er ist im Alter von 87 Jahren in der Domstadt verstorben.

Rose stand von 1970 bis 2003 an der Spitze des 1843 gegründeten Verlags – in fünfter Generation. Heute sind seine Söhne Kai und Lars Joachim Rose am Ruder. Sie würdigen ihren Vater als „stets optimistischen, leidenschaftlichen und sozialen Unternehmer“. Er habe einen großen Anteil an der Firmengeschichte. Die Mediengruppe mit fünf Standorten und Stamm- sowie Holding-Sitz im Speyerer Neudeck setzt auf unterhaltenden Journalismus mit heute acht Digitalauftritten und 50 Zeitschriften. In Verantwortung des promovierten Juristen Gerd Joachim Rose seien unter anderem maßgebliche Strategieentscheidungen in Vertriebsfragen getroffen worden. Er habe das Versicherungsgeschäft der Gruppe umstrukturiert und Radiobeteiligungen aufgebaut.