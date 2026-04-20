Der Speyerer Unternehmer Werner Neubeck ist am Sonntag im Alter von 86 Jahren verstorben. Sein unternehmerisches Lebenswerk ist weiterhin in Familienhand.

Werner Neubeck steht hinter den gleichnamigen Autohäusern in der Wormser Landstraße und Landwehrstraße. Der Kfz-Meister und Diplom-Ingenieur hat sich seit den 1960er-Jahren dem Ausbau des Mercedes-Benz-Autohauses gewidmet. 1999 kam angrenzend ein neugebauter Audi- und VW-Standort dazu. Beide Betriebe florieren. Auch Smart, Skoda und seit 2025 nach Firmenangaben sehr erfolgreich die chinesische E-Auto-Marke BYD gehören inzwischen zum Angebot. Gerade vor wenigen Tagen berichtete die RHEINPFALZ über das Wachstum der Firmengruppe durch Ankauf der Holtzmann-Fläche im Speyerer Norden.

Sohn Thomas Neubeck ist heute Geschäftsführer, die Enkelgeneration ebenfalls schon in den Betrieb eingebunden. Das war Werner Neubeck seit jeher wichtig: „Das schaffst du nur mit einer intakten Familie“, hat er einmal über seinen Werdegang gesagt. Ein anderer Anspruch des nun Verstorbenen, der sich in Speyer vielfältig engagiert hatte: „Nur Qualität setzt sich auf Dauer durch. Und wer darauf setzt, muss auch entsprechend ausbilden.“ Auch deshalb hatte er sich beharrlich für reformierte Prüfungsordnungen eingesetzt und den neuen Beruf des Kfz-Mechatronikers vorangebracht.