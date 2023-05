Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wieder ist die Speyerer Feuerwehr zu einem Uhu-Einsatz ausgerückt: Am Sonntagmorgen haben die Einsatzkräfte einen Jungvogel in Obhut genommen, der sich in der Ludwigstraße unter einem Auto versteckt hatte. Das Tier war unverletzt. Vogelexperte Sven Ofer hat weitere gute Neuigkeiten.

Passanten hätten die Feuerwehr alarmiert, aus Sorge, der Uhu, der regungslos unter dem Auto saß, könnte verletzt sein, teilt Ofer mit. Er ist als Sachverständiger für das