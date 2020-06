Nach Wochen der Freude über die gute Entwicklung des Speyerer Uhu-Nachwuchses, der vor rund zwei Monaten in einem der Dom-Türme das Licht der Welt erblickt hat, gibt es nun erstmals schlechte Nachrichten: Am Dienstagvormittag wurde einer der jungen Uhus in der Nähe der Gedächtniskirche von Krähen attackiert und hat sich dabei verletzt. Passanten alarmierten die Feuerwehr und kümmerten sich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte um das Tier. Die wiederum brachten den Uhu zum Tierarzt.

Vogelexperte Sven Ofer, der als Sachverständiger für das Domkapitel tätig ist, holte den Vogel am Abend ab und konnte Entwarnung geben: Die Untersuchung des Tierarztes habe ergeben, dass der Uhu sich lediglich am Schnabel verletzt habe. Danach ging es für das Tier wieder in die Freiheit: „Er sitzt jetzt bei Freunden von mir in einem privaten Garten in der Nähe der Gedächtniskirche“, so Ofer. Bei Anbruch der Dunkelheit werde der junge Eulenvogel hoffentlich wegfliegen – und es vielleicht seinem Geschwisterchen gleich tun: Das sei an jenem Tag auch von Krähen attackiert worden, habe sich aber in Richtung Kloster St. Magdalena retten können. Fliegen klappt schon ganz gut, das mit dem Verstecken müssen manche der Uhus wohl noch üben ...