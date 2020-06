Eine Stadt im Uhu-Fieber: Fast täglich erreichen die Redaktion Infos, dass die jungen Eulenvögel irgendwo in Speyer gesichtet wurden. Die rund zwei Monate alten Jungtiere erkunden gerade ihre Umgebung. Dabei geht nicht immer alles gut. Feuerwehr und Polizei mussten schon öfter ausrücken, weil die Eulenvögel sich in einer misslichen Lage befanden. Und Sven Ofer, Sachverständiger für das Domkapitel, ist für seine Schützlinge quasi im Dauereinsatz. Manchmal erledigen sich vermeintliche „Rettungsaktionen“ aber auch von alleine.

So geschehen am Freitagvormittag. Die Lage: Uhu sitzt an einem Kellerabgang in der Mühlturmstraße. Regungslos. Ein Mitarbeiter einer Baufirma, die zufällig in der Nähe tätig ist, bewacht den Vogel. Grund: Krähen haben es auf das Tier abgesehen. Warum fliegt es nicht weg? Ist es verletzt? Ofer trifft ein und nähert sich dem Uhu. Der macht sich groß, faucht – und fliegt weg. Die Krähen schlagen Alarm. Ofer und seine Familie nehmen die Verfolgung auf. Die Vögel verstummen. Wo ist der Uhu? Eine Krähe verrät den Aufenthaltsort: Er hat sich im Garten des Marthaheimes versteckt. Gut versteckt. Denn die Krähe attackiert nicht. „Der Uhu bleibt vermutlich den ganzen Tag dort“, so Ofer. Gut so. Liebe Uhus: In Zukunft bitte gleich ab ins Dickicht. Das erspart allen viel Stress.