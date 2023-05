Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wieder hat sich eines der drei Uhu-Jungen, die im Speyerer Dom heranwachsen, bei einem Übungsflug verschätzt: Am Donnerstag wurde der junge Eulenvogel in der Straße am Hafenbecken gefunden – unverletzt. Die Rückbring-Aktion zum Nest im Dom-Turm war jedoch die letzte, teilte Vogelexperte Sven Ofer mit.

Große gelbe Augen sind im Halbdunkel der Transportbox zu erkennen. Ihnen entgeht nichts. Der junge Uhu heftet seinen Blick auf den Betrachter, faucht und klappert laut mit seinem Schnabel.