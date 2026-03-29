In Italien starb ein kleiner Junge, weil Ärzte bei der Organspende pfuschten. Kann so etwas hierzulande ebenfalls passieren? Was ein Speyerer Transplantationsexperte sagt.

Die Bestürzung und die Anteilnahme waren groß: Der zweieinhalbjährige Domenico aus Nola bei Neapel, der an einem angeborenen Herzfehler litt, brauchte dringend ein Spenderherz. Gefunden wurde es Ende Dezember 2025 tatsächlich: in Südtirol. Während Domenico in einer Klinik in Neapel auf das neue Organ wartete, entnahmen Ärzte das hoffnungsbringende Kinderherz in Bozen. Um es zu kühlen, wurde es jedoch in eine veraltete Kühlbox gepackt, die noch dazu mit Trockeneis gefüllt war. Bis das Herz bei Domenico ankam, war es tiefgefroren. Die Ärzte versuchten zu retten, was zu retten war, tauten es auf und implantierten es an Stelle von Domenicos todkrankem Herz. Doch das Spenderorgan war so stark geschädigt, dass es nicht zu schlagen begann. Domenico starb wenige Wochen später, weil sein Körper für eine weitere Operation schon zu geschwächt war. Seitdem ermittelt die italienische Justiz gegen beteiligte Mediziner.

Herr Bulst, Sie sind Transplantationsbeauftragter des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses. Könnte sich so ein Drama wie bei Domenico auch hierzulande ereignen?

Das halte ich für so gut wie ausgeschlossen. Die Vorgaben für Organspenden und Transplantationen sind in Deutschland enorm streng. In Domenicos Fall ist offenbar während des Transports so gut wie alles schiefgelaufen. Der Transportbehälter war wohl unpassend, das Trockeneis wirkte verheerend.

Transplantationsbeauftragter: Justus Bulst. Foto: arts

Aber kühlen muss man ein Organ doch irgendwie, oder?

Selbstverständlich. Damit verlangsamt man den Stoffwechsel und damit die einsetzenden Zerfallsprozesse. Dazu verwendet man aber spezielle Behälter, die das Innere bei plus 4 Grad halten. Doch Trockeneis erzeugt eine Kälte von minus 79 Grad. Da ist hinterher nichts mehr mit Vitalfunktionen.

Wie läuft eine Organentnahme üblicherweise ab?

Das ist ein genau definierter Prozess. Als Spender kommen hierzulande nur Patienten in Frage, bei denen ein sogenannter irreversibler Hirnfunktionsausfall festgestellt werden kann. Früher sagte man dazu vereinfachend Hirntod. Haben wir den Verdacht, dass dieser Ausfall vorliegt, informieren wir die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO), die alle Organspenden koordiniert. Danach begutachten ein Intensivmediziner sowie ein Neurologe oder Neurochirurg unabhängig voneinander den als Spender infrage kommenden Patienten eingehend. Kommen sie zu dem Schluss, dass tatsächlich ein Hirnfunktionsausfall vorliegt, erfolgt die Meldung an Eurotransplant. Das ist eine Stiftung, die in acht europäischen Ländern die Vermittlung von Organen überwacht. Im Anschluss geht es an die Planung der Entnahme-Operation. Sofern ...

Sofern?

Eine Einwilligung zur Entnahme vorliegt. Entweder weil der Patient vor seinem Tod einer Organspende zugestimmt hat oder aber die Angehörigen dies im Nachhinein tun. Ein Organspendeausweis, eine entsprechende Patientenverfügung oder ein Eintrag ins Organspenderegister können diesen Vorgang allen Beteiligten sehr erleichtern. Denn als Hinterbliebener so eine Entscheidung fällen zu müssen, ist eine Herausforderung. Das erfahre ich immer wieder in Gesprächen mit Angehörigen. Oft entscheiden sie sich dann gegen die Entnahme, obwohl sie medizinisch möglich wäre.

Ich persönlich wäre froh, durch meine Organe oder die eines mir nahestehenden Menschen anderen vielleicht das Leben retten zu können.

Das ist eine Sichtweise. Es gibt aber auch andere, und alle haben ihre Berechtigung. Wir stellen insgesamt nur fest, dass es viel zu wenige registrierte Organspender gibt und im Gegenzug sehr lange Listen von Patienten, die auf Organe warten. Nicht nur in Deutschland, sondern überall.

Nehmen wir an, Sie dürfen Organe des Verstorbenen verwenden. Was dann?

Dann beginnt ein umfangreicher Prozess der Diagnostik, der ein bis drei Tage dauern kann. Wir bestimmen eine Vielzahl von Werten, denn Spenderorgan und Empfänger müssen in vielen Merkmalen zusammenpassen, damit der Körper des Empfängers das fremde Organ nicht abstößt. Wir müssen auch schauen, ob beim Verstorbenen nicht beispielsweise Schädigungen vorliegen, die wir dem Empfänger mit dem Organ sozusagen mit einpflanzen würden und die ihm Schaden zufügen könnten. Und wir müssen feststellen, in welchem Zustand die Organe des Spenders sind und ob wir sie überhaupt verwenden können.

Welche Organe kommen für eine Transplantation in Betracht?

In der Regel sind das Herz, Lunge, Leber, Niere und Bauchspeicheldrüse. Manchmal lässt sich von einem Spender nur eines davon verwenden, häufig mehrere, manchmal können alle verpflanzt werden. Ganz sicher ist das erst dann, wenn der Operateur die Organe vor sich hat und ihren Zustand in Augenschein nehmen kann.

Mitmachen: Mit einem Organspendeausweis kann man seine Bereitschaft zur Organspende dokumentieren. Wichtig ist auch ein Eintrag ins Organspenderegister. Foto: picture alliance/dpa

Wird im „Diak“ viel transplantiert?

Nein, gar nicht. Bei uns werden allenfalls Organe entnommen, und das auch nur selten, im Schnitt einmal im Jahr. Implantieren dürfen nur ausgewiesene Transplantationszentren wie die Uni-Medizin in Heidelberg eines ist. Außerdem kommt die Diagnose „irreversibler Hirnfunktionsausfall“ in unserem Haus selten vor. Die ist bei neurochirurgischen Kliniken viel häufiger, das liegt einfach am Krankheitsbild der jeweiligen Patienten. Haben wir den Fall, dass bei uns ein möglicher Spender liegt, kommt ein von der DSO geschicktes, spezialisiertes Entnahme-Team zu uns ins Haus. Oft sind es die Heidelberger, der räumlichen Nähe wegen. Wir stellen die Logistik, die Kollegen operieren.

Wie lange können Spenderorgane außerhalb des Körpers am Leben gehalten werden?

Das kommt auf die Art des Organs und seinen Zustand an. Den Zeitraum, in dem ein Gewebe oder Organ nicht durchblutet und mit Sauerstoff versorgt wird, nennt man Ischämiezeit. Sie liegt meist zwischen vier und 24 Stunden. Wird sie überschritten, treten schnell so große Schädigungen auf, dass das Spenderorgan nicht mehr zu gebrauchen ist. Bei Nieren gibt es seit Januar immerhin die Möglichkeit, sie in Perfusionsmaschinen zu lagern, wo sie kontinuierlich mit einer Konservierungslösung durchspült werden. Aber auch das hat zeitliche Grenzen.

Ein Organ muss also schnell wieder in einen Körper „eingebaut“ werden. Nutzen Sie für Transporte auch den Flugplatz Speyer?

Es kommt immer wieder mal vor, dass Organe aus großer Entfernung eingeflogen werden müssen. Das Verteilnetz ist nahezu europaweit. Das ist ein Vorteil, weil es die Wahrscheinlichkeit erhöht, ein passendes Organ zu finden. Das kann dann auch mal in Kroatien oder sonst wo sein. Daher landen immer wieder solche Organtransporte per Flugzeug hier in Speyer, von wo aus es weitergeht, unter anderem nach Heidelberg als Transplantationszentrum.

Vorsichtig: Einem Spender wird eine Niere entnommen. Nieren sind das in Deutschland am häufigsten transplantierte Organ. Foto: dpa

Wer legt eigentlich fest, wer ein Spenderorgan bekommt?

Dafür gibt es sehr strikte medizinische und ethische Kriterien. Die sind auch unbedingt notwendig, eben weil es insgesamt zu wenige Spender gibt und zu viele Menschen, die dringend auf ein neues Organ angewiesen sind. Im vergangenen Jahr haben 985 Menschen in Deutschland nach ihrem Tod Organe zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig haben allein hierzulande rund 8200 Patienten auf Spenderorgane gewartet. Manche Organe lassen sich eine gewisse Zeit technisch ersetzen. Aber nicht ewig.

Zur Person

Justus Bulst (43) ist Anästhesist und seit sieben Jahren Intensivmediziner. Als Transplantationsbeauftragter des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses wird der Heidelberger immer dann hinzugezogen, wenn es um eine Organentnahme geht.

Zur Sache

Nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) haben in Deutschland im vergangenen Jahr 985 Menschen nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe gespendet. In den 43 deutschen Transplantationszentren wurden im Jahr 2025 insgesamt 3256 Organe nach postmortaler Spende aus Deutschland sowie aus dem Eurotransplant-Verbund transplantiert, darunter 1495 Nieren, 823 Lebern, 315 Herzen, 308 Lungen und 76 Bauchspeicheldrüsen. 3150 Menschen wurde dadurch geholfen. Zugleich warteten Ende des vergangenen Jahres 8199 Menschen in Deutschland auf ein Spenderorgan. Für Organspenden gibt es keine Altersgrenzen. Aktuell gilt in Deutschland, dass sich Spender ausdrücklich bereiterklären müssen. Debattiert wird eine Widerspruchslösung, nach der automatisch jeder als möglicher postmortaler Spender gilt, der nicht explizit widerspricht.

Im Netz

www.organspende-register.de