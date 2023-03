Am 27. Januar 2020 wurde der erste deutsche Fall einer Corona-Infektion in Bayern bestätigt. Was folgte, waren mehrere Infektionswellen mit bis heute knapp 170.000 Toten, mit Lockdowns, Kontaktverboten, langen Schlangen vor den Impfzentren und Maskenpflicht. Die Speyerer Virologin Isabella Eckerle forscht an Krankheitserregern, die von Tieren auf den Menschen überspringen können. Im RHEINPFALZ-Interview berichtet die 42-Jährige, inwiefern Sars-CoV-2 sie überrascht hat, was sich daraus für zukünftige Pandemien lernen lässt – und wagt eine Prognose, wie es nach drei Jahren Ausnahmezustand weitergeht.