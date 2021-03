Die Klasse 6d des Hans-Purrmann-Gymnasiums hat am Wochenende einen Fernsehauftritt im„Tigerenten-Club“ – und das schon zum zweiten Mal.

Es ist bereits das zweite Mal, dass die Klasse 6d um Lehrerin Dörthe Settelmeyer vom Hans-Purrmann-Gymnasium am „Tigerenten-Club“, einer beliebten TV-Sendung für Kinder, teilnimmt. „Die erste Aufzeichnung war mitten im ersten Lockdown“, erzählt die engagierte Lehrerin. „Es war eine der ersten Sendungen im Corona-Modus, und der Sender war noch total im Stress, das Format anzupassen und die Technik mit den Liveschaltungen aus den Klassenzimmern umzustellen.“ Flüchtigkeitsfehler und Verwirrung bei den Kindern seien die Folge gewesen. „Die drei Spielekinder konnten wir nur aus der Ferne sehen, wirklich was gehört und gesehen haben wir nicht“, sagt Settelmeyer.

Deshalb sei die Speyerer Klasse ein zweites Mal eingeladen worden. Bereits im Oktober wurde die Sendung aufgezeichnet. „Den Kindern hat das total Spaß gemacht“, sagt die Gymnasiallehrerin. Die drei Spielekinder Josefine, Jonas und Ella seien in Begleitung ihrer Eltern in die SWR-Studios nach Baden-Baden gefahren und für ihre Schulklasse im Team Tigerente (gelb) gegen das Fröscheteam (grün) von der Realschule Rheinmünster angetreten. Die übrigen Kinder – inklusive der Lehrerin – wurden live aus dem Klassensaal zugeschaltet und feuerten ihre Kameraden aus der Ferne an. „Da herrschte tolle Stimmung“, verrät Settelmeyer, wenngleich sie noch nicht verraten kann, ob es mit dem Sieg diesmal geklappt hat.

Die Initiative, an der beliebten Kindersendung teilzunehmen, ging nach ihren Angaben von Settelmeyer selbst aus. Sie habe den Aufruf vom Sender gesehen und die Klasse gefragt, die sich sofort begeistert zeigte. „Im Mittelpunkt der Aktion steht eigentlich ja auch die Ausflugsmöglichkeit zu den Produktionsstudios“, erklärt die Lehrerin. „Die Schüler haben normalerweise im Rahmen der Sendung die Möglichkeit, die Produktionsstätte kennenzulernen und einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Es ist schade, dass das so nicht möglich war.“

Ihre Sechstklässler lobt die Lehrerin für ihr großes Engagement. „Als es darum ging, dass die Schüler Videoclips zur Unterstützung der Spielekinder einschicken, sind riesige Daten an Videos eingegangen“, erzählt sie. „Für die Schüler war das Ganze total aufregend und schön. Und gerade in solchen Zeiten, in denen alles sehr ungewiss und vieles verboten ist, sind solche Erlebnisse umso wertvoller.“

Wie sich das Speyerer Tigerententeam in der Sendung schlägt, ist am Samstag, 13. März, um 10.45 Uhr im Kika und am Sonntag, 14. März, um 7.05 Uhr im Ersten zu verfolgen.