„Erheblichen Schaden“ beklagt das Speyerer Tierheim nach einem Vandalismus-Vorfall. Demnach hätten Unbekannte in der Nacht von Mittwoch, 3. Juni, auf Donnerstag, 4. Juni, zunächst erfolglos versucht, in das ehemalige Taubenzüchterheim in der Nähe des Tierheims einzubrechen, das von der Einrichtung als Lagerraum genutzt wird, wie das Tierheim auf seiner Facebook-Seite schreibt. Am späten Nachmittag des 4. Juni hätten dann Unbekannte auf dem Gelände Verschraubungen an den Zaunanlagen gelöst und einzelne Zaunelemente zerstört, Scheiben zertrümmert, Türen eingetreten, Schlösser und Treppen sowie Zugangswege demoliert. Auch ein kleiner Fernseher, der den Pflegern in den Nachtschichten bei Aufzuchten als „Ablenkung“ diente, sei zerstört worden. Ein Sprecher der Speyerer Polizei bestätigt auf Anfrage, dass zwei Anzeigen zu den Vorfällen vorliegen. Hinweise zu den Tätern gäbe es bisher nicht. Die Höhe des Schadens konnte die Polizei nicht beziffern. Das Tierheim selbst spricht von 3000 bis 5000 Euro. Auf Nachfrage sagt die Vorsitzende des Tierschutzvereins, Patrycja Schwarz, dass Reparaturarbeiten zwar geplant sind, jedoch aus Zeitmangel noch nicht begonnen werden konnten. Als Erstes müsse der Zaun erneuert werden. Helfer für diese Arbeiten seien gefragt.