Der Speyerer Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW) ist am Dienstag zu einem Großeinsatz nach Kollweiler (Kreis Kaiserslautern) gerufen worden. Zehn Männer und zwei Frauen mit Großpumpen sollen dort eine Überschwemmung des Dorfes verhindern. Unterstützung kommt von weiteren THW-Verbänden aus Kaiserslautern und Freisen sowie von anderen Organisationen. Lang anhaltender Regen hatte in dem Ort in Talkessel-Lage einen Dammbruch befürchten lassen. Die Aufgabe der Speyerer bestand darin, drei übereinander angeordnete Regenüberlaufbecken zu entlasten. Diese würden zwar über einen Bach entwässert, der aber zu voll sei, sagte Christopher Sohn vom THW Speyer. Der Bach laufe teilweise unter Häusern hindurch. Eingesetzt werde auch die Großpumpe „Hannibal“, mit der die Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen aus der Domstadt bereits beim Ahr-Hochwasser hilfreich war. „Wir müssen jetzt beobachten, ob das Pumpen ausreicht, damit die Belastung nachlässt. Vom Berg läuft immer noch Wasser nach“, so Sohn. Er erwartete einen Einsatz bis in den späten Abend hinein, möglicherweise mit Übernachtung in der Westpfalz.