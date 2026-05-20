Zum staatlichen Tankrabatt von 17 Cent pro Liter können bestimmte Kunden ab sofort weitere 10 Cent Preisnachlass an einer Speyerer Tankstelle erhalten.

Reisemobilanbieter Ahorn Camp informiert über eine bis Ende Juni geplante Tankaktion für Camper an seinem Speyerer Standort. Dieser gelte für die betriebseigene JAF-Tankstelle in der Franz-Kirrmeier-Straße 7. „Der Tankrabatt gilt exklusiv und einmalig für eigene sowie gemietete Camper und Wohnmobile – unabhängig von Marke oder Hersteller. Pkw mit Wohnwagen oder Dachzelt sind ausgeschlossen“, so das Unternehmen über die Konditionen. „Als Familienunternehmen möchten wir mit der Aktion ein klares Zeichen für die Camping-Community setzen“, wird Alexander Reichmann, Geschäftsführer von Ahorn Camp, zitiert. Für den Rabatt müsse man sich über einen QR-Code mit Name und E-Mail-Adresse anmelden.