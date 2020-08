In der Tagesklinik Speyer des Pfalzklinikums hat es einen personellen Wechsel gegeben: Alexander Zeiß ist als Leiter auf Christiane Schönberg gefolgt, die in den Ruhestand gegangen ist. Seit 2002 besteht die Tagesklinik des Pfalzklinikums in Speyer. Sie gehört zur Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Klingenmünster und behandelt unterschiedliche seelische Erkrankungen von Erwachsenen. Alexander Zeiß ist nach Mitteilung des Pfalzklinikums seit 2011 für dieses tätig. Der 39-Jährige ist Psychologischer Psychotherapeut. Die 13 Mitarbeiter der Speyerer Tagesklinik und Institutsambulanz haben sich im vergangenen Jahr um mehr als 400 Patienten gekümmert.