Die Speyerer Tafel nennt dank Spenden einen neuen Kühltransporter ihr Eigen. Der Mercedes mit 15,5 Kubikmeter Ladevolumen ist als Ersatz für ein älteres Fahrzeug in Speyer und Umland im Einsatz. Damit werde die Versorgung finanzschwacher Bürger mit Lebensmitteln gesichert, so die Einrichtung in Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Speyer.

Demnach unterstützten mit jeweils 15.000 Euro die Dietmar-Hopp-Stiftung, Lidl und die Deutsche Fernsehlotterie die Anschaffung. Etwas mehr als 4000 Euro erbrachte die Gruppenfinanzierung Crowdfunding über die Stadtwerke Speyer, 15.000 Euro steuert der DRK-Kreisverband bei.