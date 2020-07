Die Gedenkstätte für die ehemalige Jüdische Synagoge in der Speyerer Hellerstraße hat ihre gültige Gestalt. Der Speyerer Künstler Wolf Spitzer, Schöpfer des Mahnmals, hat an der westlichen und nördlichen Seite eine Einfassung aus Stahl hinzugefügt, die die Gedenkstätte besser schützen soll. Die endgültige Form soll die Würde der und Wertschätzung für diese Stätte bewahren helfen, so Kulturbürgermeisterin Monika Kabs (CDU) am Mittwoch bei der Vorstellung. Kern ist ein Kubus aus Basaltlava-Platten, neben dem die Namenstafel mit den jüdischen Opfern des NS-Terrors aus Speyer liegt. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) verwies auf die Verantwortung, die mahnende Erinnerung an die Judenverfolgung in der NS-Zeit und die Shoah zu bewahren, erst recht vor dem aktuellen Aufflackern rechtsextremer Umtriebe.