Das Sealife Speyer hat 49 Sumpfschildkröten in die freie Natur entlassen. Wer die Tiere bei der Aktion am Rhein bei Neuburg nicht gesehen hat, dürfte es schwer haben, sie künftig zu Gesicht bekommen.

Seit 2008 spielt das Speyerer Großaquarium eine bedeutende Rolle in einem Wiederansiedlungsprojekt für die einzige heimische Schildkrötenart, die Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbiscularis). Es zieht die Tiere auf, bevor sie ausgewildert werden können. In rund 300 Fällen sei das bisher gelungen, teilt Kooperationspartner Naturschutzbund Deutschland (Nabu) mit. Als es jetzt in Neuburg wieder soweit war, waren neben Nabu- und Sealife-Aktiven auch Forscher des Projekts „Emys-R“ dabei.

Der Grund für die Wiederansiedlung: Die Schildkrötenart galt in Rheinland-Pfalz als ausgestorben, so der Nabu. Seit dem Mittelalter seien die Schildkröten in großen Mengen gefangen worden, da sie als Speise dienten. Auch ihre Lebensräume seien teilweise zerstört worden. Für die Wiederansiedlung eigneten sich nur Nachzuchten einer speziellen Unterart, die im Sealife aufwachsen.

Überleben keine Selbstverständlichkeit

„Erst ab einer gewissen Größe können sie in der Natur an geeigneten Gewässern ausgewildert werden“, erklärt Arndt Hadamek, Kurator des Sealife. „Dies erhöht ihre Überlebenschancen, aber auch für das Chippen brauchen sie eine bestimmte Größe.“ Durch das Chippen der Reptilien könne das Forschungsteam „Emys-R“ die Schildkröten identifizieren und ihre Bewegungen besser nachvollziehen.

Rhein-Besucher dürften jedoch in Zukunft wenig Erfolg dabei haben, die Tiere zu beobachten. Nach Angaben des Großaquariums in Speyer sind diese nämlich sehr scheu. Lediglich bei der Wiederansiedlung am Sonntag hätten Besucher deshalb Glück gehabt. „Die Schildkröten, die heute in ihren natürlichen Lebensraum entlassen werden konnten, sollen nun ihren Beitrag für eine langfristig stabile und sich selbst erhaltende Population in Neuburg leisten“, so Cosima Lindemann, Vorsitzende des Nabu Rheinland-Pfalz. Um die Chancen für diese neue Population zu erhöhen, ist bereits ein weiterer Auswilderungstermin geplant: Am 5. Juli sollen weitere Europäische Sumpfschildkröten eine neue Heimat in Neuburg finden.