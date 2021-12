Ein Plus bei den Gastarifen, aber keine Erhöhung der Strompreise – das war die Kernaussage der Stadtwerke Speyer (SWS) auf Anfrage zu ihren Preisen 2022. Die Ergänzung, dass dies „im eigenen Netzgebiet“ gilt, hat dabei zu Enttäuschung in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen geführt.

Deren Gemeinden Römerberg, Dudenhofen und Harthausen gehören nämlich zum eigenen Netzgebiet beim Gas, aber nicht beim Strom. Folge: Für Kunden etwa in Harthausen, die über die SWS Strom beziehen, gibt es doch eine Preiserhöhung. Von 4,49 Prozent Plus ist im Rechenbeispiel im Brief an eine Familie in Harthausen die Rede. Das sei leider unvermeidbar, so die SWS auf Anfrage: „Unser Vertriebsgebiet reicht deutschlandweit und somit über das Netzgebiet hinaus. Netzgebiet und Vertriebsgebiet unterliegen unterschiedlichen Kostenstrukturen.“

Die Kunden im Vertriebsgebiet seien im Durchschnitt nicht so treu wie die im Netzgebiet. Deshalb müssten die Planmengen an Energie für sie kurzfristiger eingekauft werden. Das habe zur Preisdifferenz und Anpassung der Kosten auch für Kunden in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen geführt, die laut SWS aber moderat ausfalle.

Warnung vor unbekannten Anrufern

Die harte Konkurrenz auf dem Energiemarkt beschäftigt die SWS auch an anderer Stelle. In einer Pressemitteilung warnt der Lokalversorger vor vermeintlichen Kooperationspartnern, die derzeit mit unlauteren Methoden versuchten, an Kundendaten zu gelangen. Zahlreiche Kunden hätten die SWS informiert, dass sie von einer Mobilnummer, die mit 0157 359 beginnt, angerufen worden seien. Nach SWS-Einschätzung ergeben sich daraus Hinweise auf unerlaubte Aktionen für Versorgerwechsel. Das Unternehmen distanziere sich von den Anrufen. Wenn es anrufe, dann nur mit Speyerer Nummer im Display. Mit anderen Energiehändlern arbeite es nicht zusammen. Es rät, generell keine persönlichen Daten, Zählerstände oder Bankverbindungen weiterzugeben. Fragen dazu beantworte es unter Telefon 06232 6250 oder E-Mail vertrieb@stadtwerke-speyer.de.