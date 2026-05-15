In Otterstadt bauen Firmen im Auftrag der Stadtwerke Speyer zurzeit das Glasfasernetz aus. Dafür muss am Freitag vor Pfingsten, 22. Mai, morgens von 4 bis 7 Uhr die Speyerer Straße/Kreisstraße 23 zwischen Lindenstraße und Luitpoldstraße gesperrt werden. In diesem Zeitraum wird laut Stadtwerke die vorgefertigte Technikstation für den Glasfaserausbau auf einem Tieflader angeliefert und von einem Mobilkran an Ort und Stelle in ein Schotterbett gesetzt. Die Station wiege 20 Tonnen. Den Stadtwerken zufolge werden während der Sperrung Umleitungen ausgewiesen.