Der Tod des früheren SPD-Bundesvorsitzenden Hans-Jochen Vogel hat auch in Speyer Betroffenheit ausgelöst. Der Bruder des Speyerer Ehrenbürgers und früheren Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und Thüringen, Bernhard Vogel, war am Sonntag im Alter von 94 Jahren in München gestorben.

Der Verstorbene war einer der wichtigsten deutschen Sozialdemokraten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er war unter anderem Kanzlerkandidat der SPD, Vorsitzender der Bundestagsfraktion, Parteivorsitzender und zwölf Jahre lang Oberbürgermeister von München. Aufgrund seiner verwandtschaftlichen Beziehungen in die Domstadt, wo sein Bruder wohnt, aber auch als Politiker war der in Göttingen geborene promovierte Jurist Hans-Jochen Vogel mehrfach privat und offiziell in Speyer.

Der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Stadtrat Speyer, Walter Feiniler, nennt ihn „mein großes politisches Vorbild als Sozialdemokrat“. Er habe ihn über die frühere Speyerer Bundestagsabgeordnete und Ehrenbürgerin Luise Herklotz Anfang der 2000er Jahre kennengelernt. Feiniler erinnerte an ein SPD-Pfalztreffen auf dem „gerammelt vollen“ Königsplatz mit Hans-Jochen Vogel als Hauptredner. „Hans-Jochen Vogel war immer ein Arbeiter für die Partei“, sagte der Speyerer Sozialdemokrat.

Soziale Frage im Mittelpunkt

„Mit Hans-Jochen Vogel verlieren wir einen überaus engagierten Politiker und Menschen, für den die soziale Frage immer im Mittelpunkt seines Handelns stand“, würdigte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) den Politiker. Bis ins hohe Alter hätten ihn sozialpolitische Themen und besonders die immer drängendere Frage des bezahlbaren Wohnraums umgetrieben.

„Ein Problem, das wir auch in Speyer leider nur allzu gut kennen“, so Seiler. Die Stadt Speyer trauere mit der Familie Vogel und allen Angehörigen.

Alt-Oberbürgermeister Werner Schineller (CDU) erinnerte am Sonntag an den Besuch von Hans Jochen Vogel mit seiner Frau Liselotte der Salierausstellung im Historischen Museum der Pfalz am 10. April 1992. Mit dabei waren die damalige rheinland-pfälzische Kultusministerin Rose Götte (SPD) und der ehemalige Oberbürgermeister Christian Roßkopf (SPD). Er habe Hans Jochen Vogel bei mehreren Feiern seines Bruders Bernhard persönlich getroffen und stets den Dialog und den Austausch mit dem Politiker genossen. Erst vor wenigen Tagen hat Schineller bei einem Besuch Bernhard Vogels davon erfahren, dass es dessen Bruder, der schon länger erkrankt war, schlechter gehe. Der Speyerer Ehrenbürger hatte seinen Bruder kurz zuvor erst in München besucht.

Lesung nicht mehr möglich

„Mit Hans-Jochen Vogel verliert Deutschland eine herausragende Persönlichkeit“, sagte der Speyerer CDU-Landtagsabgeordnete Michael Wagner. Aufgrund seiner glaubwürdigen Politik und verlässlichen Art habe der aufrechte Politiker über die Parteigrenzen hinweg höchstes Ansehen genossen. Allzu gerne hätte Wagner ihn zur Besprechung des mit seinem Bruder verfassten Buches „Deutschland aus der Vogelperspektive“ nach Speyer eingeladen. Doch sein Gesundheitszustand habe das nicht mehr zugelassen.