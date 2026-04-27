15.186 Euro hat die Speyerer Stiftung für Behinderte (SfB) im Jahr 2025 ausgeschüttet und im laufenden Jahr schon 9400 Euro freigegeben. Sie hat wichtige Projekte ermöglicht.

Seit der Gründung der SfB im Jahr 2006 sei die Ausschüttung von mehr als 240.000 Euro erfolgt oder beschlossen worden, berichtete Vorstand Hans-Peter Rottmann bei der Tagung von Kuratorium und Beirat der Stiftung in den Räumen der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz. Adressaten der Zuwendungen waren demnach die Interessensgemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde ( IBF) mit 112.000 Euro, städtische Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen mit 31.000 Euro sowie Spielplätze in Speyer mit 20.000 Euro, die Special Olympics mit 10.000 Euro und karitative Einrichtungen, Vereine oder Einzelpersonen mit insgesamt 68.000 Euro.

Über eine halbe Million Stiftungskapital

Das Stiftungskapital, das zur Gründung noch 25.000 Euro betrug, ist laut Rottmann mittlerweile auf 560.000 Euro angestiegen. Im vergangenen Jahr unterstützte sie seinem Bericht zufolge die integrative Kita Pusteblume mit 4686 Euro für Arbeits- und Spielmaterial sowie die Jugendförderung der Stadt mit 3400 Euro für das integrative Projekt „Starke Mädchen – Starke Frauen“. 4200 Euro gab’s für ein Projekt zum gemeinsamen Musizieren von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung: Die Stiftung für Behinderte finanziert die auf die Stadt entfallenden Kosten für Übungsleiter und Sachkosten zu 50 Prozent. Weiterhin erhielt die Beyond-Unisus-Stiftung 2000 Euro für das Projekt „Silbertaler“. 900 Euro gingen an das Seniorenzentrum Haus am Germansberg zur Anschaffung eines Klangstuhls.

Tremin steht: Benefizkonzert im Herbst

Im laufenden Jahr erhielt nach SfB-Angaben eine Privatperson 5000 Euro zur Anschaffung eines behindertengerechten Pkw, zugesagt wurden 3600 Euro für eine Qualifizierungsmaßnahme der zwölf städtischen Kita-Leitungen zum Thema „Inklusion – Umgang mit herausfordernden Kindern in Kitas“. Mit bis zu 800 Euro soll eine elektroakustische Meldeanlage zum Neubau einer barrierefreien Toilette im Naturfreundehaus mitfinanziert werden.

Fest im Terminplan steht wie in den Vorjahren das Leisenheimer-Benefizkonzert am 1. November, 17 Uhr, im Historischen Ratssaal zugunsten der SfB. Kraft Amtes neu ins Kuratorium der Stiftung eingezogen sind Speyers Bürgermeister Alexander Schubert und Volker Knörr, Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises. Spenden sind möglich auf die Konten DE46 5455 0010 0000 004416 (Sparkasse Vorderpfalz) oder DE62 5479 0000 0000 004316 (Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz).