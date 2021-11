Die Beratungsstelle Nidro beteiligt sich am bundesweiten Aktionstag Suchtberatung. Die Experten sind dafür am Mittwoch, 10. November, von 11 bis 12 Uhr mit einem Aktionsstand am Altpörtel vertreten. Unter dem Titel „Kommunal wertvoll!“ wollen sie dabei aufzeigen, welche positiven Effekte von den Kommunen unterstützte Suchtberatung vor Ort zeitigt.

Auch der Caritasverband für die Diözese Speyer beteiligt sich am Aktionstag. Er informiert, dass er mit fünf Beratungsstellen im Bistum vertreten ist. Er fordert mehr Geld für die Suchtberatung: „Obwohl der Bedarf kontinuierlich steigt, sind die finanziellen Zuwendungen seit Jahren nicht auskömmlich und die Eigenanteile der freien Träger gestiegen.“ Am Aktionstag am Mittwoch bietet die Caritas von 8 bis 20 Uhr Beratung im Internet in Chat-Form unter www.caritas.de/aktionstag-sucht an.