Wenn am Wochenende in Neustadt „Demokratiefest“ in Erinnerung an das Hambacher Fest von 1832 gefeiert wird, kommt auch ein Speyerer ans Mikrofon.

Lutz Pörner aus Speyer, Zeitzeuge der DDR und in den 1980er-Jahren Stasi-Inhaftierter, hält am Samstag, 30. Mai, 14 bis 15.30 Uhr, in der Stadtbücherei Neustadt (Klemmhof) einen Vortrag über sein Leben. Titel: „Endlich frei sein – wie Lutz Pörner der Stasi entkam“. Mit 19 Jahren versuchte Pörner 1987, aus der DDR zu fliehen, wurde jedoch verraten. Heute wohnt er in Speyer und hält bundesweit Vorträge, um die problematische Geschichte der bis 1990 existierenden DDR lebendig zu halten.

„Ich erzählte von meiner Untersuchungshaft und lese aus meiner Stasi-Akte, die auch vor Ort einsehbar ist“, so Pörner. Er verspricht „einen Streifzug durch die jüngere deutsche Geschichte“. Vom 29. bis 31. Mai laden die Stadt Neustadt und die Stiftung Hambacher Schloss zu „1832. Das Fest der Demokratie“ ein. Dazu gehören Programmpunkte im Schloss (hambacher-schloss.de/events/1832dasfest/) und – wie bei Pörners Fall Beitrag in der Innenstadt (www.neustadt.eu/1832dasfest).