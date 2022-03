Weniger Heiratswillige und weniger Kirchenmitglieder als in den Jahren zuvor hat es 2021 in Speyer gegeben. Nur das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus hält beharrlich seine Spitzenposition als größtes Geburtskrankenhaus in Rheinland-Pfalz. Das bringt steigende Zahlen und spürbare Auswirkungen für das städtische Standesamt mit sich.

Das Speyerer Standesamt hat einen Strich unter seine Statistik für das abgelaufene Jahr gezogen und auffällige Entwicklungen im Personenstandsregister festgestellt. Von 3719 beurkundeten Geburten sprach Standesamtsleiter Hartmut Jossé am Montag, als die Zahlen vorgelegt wurden. Diesen war zu entnehmen, dass im Vergleich zum Spitzenwert vom Jahr zuvor nochmals nachgelegt wurde – und das um gleich neun Prozent beziehungsweise 325 Geburten. Der seit dem Jahr 2018 mögliche Geschlechtseintrag „divers“ für Neugeborene sei bisher nicht gewünscht worden.

„Der Grat zwischen Wellness-Oase und Massenbetrieb wird immer schmaler“, sagte Jossé. Er machte damit auf den unter anderem wegen der zahlreichen Geburten im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus steigenden Druck auf das Standesamtspersonal aufmerksam. „Bei durchschnittlich zehn bis elf Geburten am Tag kann es hektisch werden.“ Der Einzugsbereich wachse mit und reiche mittlerweile bis über 250 Kilometer rund um Speyer. Der Servicepunkt des Standesamtes in der Klinik zur Beurkundung der Geburt bewähre sich. „Das gibt es in Deutschland so nicht noch mal“, stellte Jossé heraus.

Traukalender online

Ein Alleinstellungsmerkmal in Rheinland-Pfalz habe Speyer mit dem Traukalender online. „Der große Vorteil ist, dass dieser Tag und Nacht verfügbar ist“, ordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne), in deren Dezernat das Standesamt fällt, ein. Dass im Jahr 2021 mit 342 dennoch 66 Ehren weniger als 2020 geschlossen wurden, führt Jossé auf die Pandemie zurück. Trauturm sowie -kapelle waren geschlossen. Die besonderen Standorte tun der Stadt auch finanziell gut, betonte Jossé: Sie habe in der Summe 366.000 Euro an Mehreinnahmen mit den vor 13 Jahren eingeführten „Ambientetrauungen“ verbucht.

Auch 2022 würden Turm und Kapelle nicht geöffnet. Zwischen April und Oktober werde dafür an acht Samstagen getraut. 23 Paare seien schon angemeldet. Stolz auf eine geringe Quote ist Jossé bei der Scheidungsrate: „Nur jede fünfte in Speyer geschlossene Ehe wird geschieden.“

Kirchenaustritte nehmen zu

Auffällig ist auch die Entwicklung der Kirchenaustritte. „2021 gab es doppelt so viele wie 2020“, informierte Jossé. In Zahlen: 287 bei den Katholiken, 202 bei den Protestanten. Aktuell liege der Wert für 2022 bereits bei 114 beziehungsweise 44. „Das bedeutet, dass wir in den ersten rund zehn Wochen des Jahres so viele Austritte zu verzeichnen hatten, wie vor zehn Jahren noch im gesamten Jahr“, stellte Jossé gegenüber. Der Südwestrundfunk habe zu den Gründen eine Umfrage auch in Speyer angekündigt. Sie werde von April bis Juli laufen.